Ο Ετιέν Καμαρά είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού και στις πρώτες του δηλώσεις, ανέφερε πως οι «πράσινοι» ήταν η καλύτερη επιλογή για να συνεχίσει την καριέρα του.

Παράλληλα δήλωσε περήφανος που θα φορέσει τα «πράσινα» και πως στόχος δικός του και της ομάδας είναι να διεκδικήσει τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καμαρά:

«Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Από τον Ιανουάριο ήθελαν να έρθω, αλλά ήθελα πρώτα να ολοκληρώσω τη σεζόν με την ομάδα μου. Τώρα είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ελπίζω να κερδίσουμε πολλούς τίτλους

Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή. Είδα μεγάλη φιλοδοξία και αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Ήθελα μια νέα πρόκληση και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη επιλογή. Πρέπει να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε».

Σχετικά με το πότε αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό τόνισε: «Πήρα την απόφασή μου πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θέλω να βρίσκομαι εδώ. Κανείς δεν έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον με τον Παναθηναϊκό και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω.

Είμαι μόλις 23 ετών και έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ο προπονητής με γνωρίζει πολύ καλά και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να γίνω καλύτερος σε όλους τους τομείς. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα».

Ο Γάλλος παίκτης αναφέρθηκε και στους φιλάθλους της ομάδας: «Ξέρω την ατμόσφαιρα και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Είναι απίστευτοι. Έλαβα πολλά μηνύματα αγάπης και ανυπομονώ να τους το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο».

Τέλος, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού είπε: «Θέλω να βελτιωθώ ως ποδοσφαιριστής και να αγωνιστώ σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προκριθούμε στη League Phase του Conference League. Θα δώσουμε τα πάντα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε».