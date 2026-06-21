Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα που είναι αφιερωμένη στους πατέρες, η Μαρί Σαντάλ, μοιράστηκε μοναδικά στιγμιότυπα από το παρελθόν αλλά και το παρόν της οικογένειάς της, τιμώντας τόσο τον σύζυγό της, Παύλο Ντε Γκρες όσο και τον δικό της πατέρα.

Μια σειρά από ανέκδοτα οικογενειακά στιγμιότυπα έφερε στο φως η Μαρί Σαντάλ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τη γιορτή του πατέρα.

Η ίδια προχώρησε σε μια κεντρική ανάρτηση στο Instagram, όπου μέλη της οικογένειας ποζάρουν γύρω από ένα γιορτινό τραπέζι με μια εντυπωσιακή τούρτα. Από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ωστόσο απουσιάζει ο γιος τους, Κωνσταντίνος.

Συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τα παιδιά της και τον σύζυγό της, η Μαρί Σαντάλ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Χαρούμενη γιορτή του πατέρα μπαμπά! Σε αγαπάμε πάρα πολύ ❤️»

Αναδρομή στο παρελθόν και οι λήψεις με τα παιδιά της

Η δραστηριότητά της δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς μέσα από τα stories της δημοσίευσε ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό που καταγράφει τον Παύλο σε διάφορες φάσεις της ζωής του με τα παιδιά τους, από την εποχή που ήταν μωρά.

Το ψηφιακό άλμπουμ περιλαμβάνει ξεχωριστές αναφορές με ιστορικά καρέ από την παιδική ηλικία, όλων των παιδιών της οικογένειας.

Η συγκίνηση για τον δικό της πατέρα στη Χονολουλού

Η Μαρί Σαντάλ επέλεξε να κάνει και μια πολύ προσωπική αναδρομή στα δικά της παιδικά χρόνια. Συγκεκριμένα, ανέβασε μια παλιά, πλαισιωμένη φωτογραφία από τη δεκαετία του ’70, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη πάνω σε ένα βιβλίο.

Στη νοσταλγική αυτή εικόνα από την παραλία, η ίδια σημείωσε: «Εγώ με τον μπαμπά μου στη Χονολουλού, δεκαετία του 1970.. στην υγειά των καλύτερων πατέρων ❤️❤️»