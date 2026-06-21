Με τον Οϊαρθάμπαλ να βάζει δύο γκολ και να δίνει την ασίστ για αυτό του Γιαμάλ, η Ισπανία συνέτριψε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 και ετοιμάζεται για τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Έχοντας μείνει στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι στον πρώτο της αγώνα, η «ρόχα» ήθελε να ξεσπάσει έχοντας απέναντί της την ομάδα του Γιώργου Δώνη και το έδειξε από νωρίς, καθώς καθάρισε το ματς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 25λεπτο.

Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε μπήκε δυνατά στο ματς, πήρε από το ξεκίνημα την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 10′ πήρε και το προβάδισμα, με τον Οϊαρθάμπαλ να κάνει το γύρισμα από αριστερά και τον Γιαμάλ να σπρώχνει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Από νωρίς, επομένως, το ματς ήταν στο 1-0 και από εκεί και πέρα ο Οϊαρθάμπαλ από δημιουργός έγινε εκτελεστής, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε λίγα λεπτά, κλειδώνοντας έτσι τη νίκη των Ισπανών.

Στο 21′, με σουτ εντός περιοχής, έπειτα από φάση διαρκείας, καθώς η άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα μετά την εκτέλεση κόρνερ, βρήκε δίχτυα για το 2-0.

Αμέσως μετά, στο 24′, ο Οϊαρθάμπαλ «χτύπησε» ξανά, αυτή τη φορά με κοντινή προσπάθεια μετά την κεφαλιά-πάσα του Όλμο, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0 μέσα σε αποθέωση. Έτσι, το τρίποντο εξασφαλίστηκε ξεκούραστα για τους Ίβηρες, οι οποίοι στο 36′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για 4ο γκολ ξανά με τον Οϊαρθάμπαλ αλλά στάθηκε άτυχος καθώς η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μετά το υπέροχο σουτ που έκανε με το εξωτερικό.

Στην ανάπαυλα ο Ντε Λα Φουέντε έβγαλε Γιαμάλ και Οϊαρθάμπαλ για να τους προφυλάξει και στο 49′ ήρθε το 4-0 με το αυτογκόλ του Αλ Ταμπάκτι, στον οποίο κόντραρε η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα μετά το σουτ του Κουκουρέγια εντός περιοχής.

Οι δύο προπονητές συνέχισαν τις αλλαγές τους, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε καθώς όλα είχαν κριθεί και στο 92′ ο Τόρες με πλασέ προ κενής εστίας πίστεψε ότι έκανε το 5-0, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε. Μικρό το κακό για την Ισπανία…

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (61′ Ν. Γουίλιαμς), Ρόδρι, Πέδρι (70′ Ρουϊθ), Όλμο (61′ Μερίνο), Γιαμάλ (46′ Πίνο), Ογιαρθάμπαλ (46′ Τόρες).

Σαουδική Αραβία (Γιώργος Δώνης): Αλοβάις, Λαγιάμι, Αλ Άμρι (60′ Αλ Χάτζι), Αλ Ταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ, Αλ Χάρμπι, Ν. Αλ Ντασάρι (90′ Αλ Γκανάμ), Αλ Τζουβάιρ (46′ Αλ Χαμπντάν), Αλ Καϊμπάρι (46′ Κάνο), Αλμπρικάν (60′ Αμπού Αλσαμάτ), Σ. Αλ Ντασάρι.