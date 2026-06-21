Οι Κολομβιανοί προσέρχονται αυτήν την Κυριακή (21/6) στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο ο διάδοχος του νυν προέδρου, Γκουστάβο Πέτρο, θα αναδειχθεί μεταξύ του ακροδεξιού Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια και του αριστερού Ιβάν Σεπέδα.

Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 8:00 π.μ. (τοπική ώρα) έως τις 4:00 μ.μ. (τοπική ώρα) και μόλις κλείσουν θα ξεκινήσει η προκαταρκτική καταμέτρηση που θα καθορίσει ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Κολομβίας για την περίοδο 2026-2030.

Δικαίωμα ψήφου έχουν 41,4 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι κατανέμονται σε 13.742 εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 31 Μαΐου, με συμμετοχή 57,88%, ο Ντε λα Εσπριέγια, που οι οπαδοί του αποκαλούν «Τίγρη», έλαβε 10,3 εκατομμύρια ψήφους (43,78%), ενώ ο Σεπέδα έλαβε 9,7 εκατομμύρια (40,98%).

Το υπουργείο Άμυνας έχει κινητοποιήσει 408.000 στελέχη του στρατού και της αστυνομίας για να εγγυηθεί την ασφάλεια των εκλογών και να αποτρέψει παρεμβάσεις από παράνομες ένοπλες ομάδες, κυρίως σε αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν αναφορές για απειλές κατά των ψηφοφόρων και του άμαχου πληθυσμού γενικότερα.

Σε δήλωσή του, ο Πέτρο ζήτησε από τους πολίτες της χώρας να «βγουν και να ψηφίσουν ό,τι και να γίνει, ξεπερνώντας οποιοδήποτε εμπόδιο, γεωγραφική ή υλικοτεχνική δυσκολία».

«Παραδώσαμε μια λαμπρή, ζωντανή, πολύχρωμη δημοκρατία, όπως την αποκαλώ, με πολλούς περισσότερους βαθμούς δημοκρατίας από ό,τι παρέλαβα, σε μια χώρα που εκείνη την εποχή ήταν αιματοβαμμένη», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο δικηγόρος Ντε λα Εσπριέγια προηγείται στην πρόθεση ψήφου. Έλαβε περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο, ενώ διαθέτει και την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.