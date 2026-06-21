Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν ξεσηκωθεί μετά την ανακοίνωση για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Θύρα 13 του ετοιμάζει αποθεωτική υποδοχή στο Telecom Center Athens τη Δευτέρα (22/6), πριν την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

Ο Σέρβος τεχνικός είπε τελικά το «ναι» στην πρόταση των «πράσινων» για συμβόλαιο τριών ετών και 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή, για την επίσημη παρουσίασή του ως ο νέος προπονητής της ομάδας.

Αυτή θα λάβει χώρα τη Δευτέρα (22/6, 13:00) στο Telecom Center Athens και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα είναι εκεί για να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς και να του εκφράσουν για ακόμη μία φορά, αν και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, την αγάπη τους.

Η Θύρα 13 μέσω των social media έχει απευθύνει κάλεσμα στους οπαδούς του «τριφυλλιού» για εντυπωσιακή παρουσία στο Telecom Center Athens και όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή του προπονητή που κατέκτησε 23 τίτλους στην πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό, με τους πέντε ευρωπαϊκούς τίτλους να ξεχωρίζουν.