Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Λεβαδειακό για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα και η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα του Μάριου Βήχου.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το Σάββατο (20/6) την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ανανέωσαν τον δανεισμό του Τσάβες, τα έχουν βρει με τη Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ινιάκι Πένια και συμφωνία υπάρχει πλέον και με τον Λεβαδειακό για τον Τσάπρα.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ, ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο φετινό πρωτάθλημα, ήταν ένας από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους των «πράσινων» και οι συζητήσεις με την ομάδα της Βοιωτίας οδήγησαν σε συμφωνία.

Οι λεπτομέρειες αυτής, ποιο είναι το ποσό δηλαδή και αν θα συμπεριληφθεί στο deal και ο αριστερός μπακ Βήχος, δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμη, τις επόμενες μέρες όμως η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή του συμβολαίου και την επίσημη ανακοίνωση.

Ο Τσάπρας είχε ένα γκολ και 10 ασίστ σε 36 συμμετοχές φέτος με τον Λεβαδειακό και το όνομά του είχε ακουστεί και για την ΑΕΚ κάποια στιγμή, χωρίς όμως να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ ενδιαφέρον είχαν δείξει και ομάδες του εξωτερικού.