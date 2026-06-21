Σίγουρος για τον εαυτό του και βέβαιος πως ο Παναθηναϊκό μπορεί στο άμεσο μέλλον να κατακτήσει το πρωτάθλημα, εμφανίστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην επίσημη παρουσίασή του από την ΠΑΕ ως ο νέος προπονητής της ομάδας.

Ο Δανός τεχνικός ανέλαβε τους «πράσινους» και είναι σίγουρος για το πλάνο που υπάρχει, λέγοντας τα εξής στην επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση της ΠΑΕ…

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Έπειτα από έναν εξαιρετικό καιρό στην Κοπεγχάγη, εγώ η οικογένειά μου και το επιτελείο μου κάναμε σκέψεις για το επόμενο κεφάλαιο για μένα. Είχα διάφορες συζητήσεις με τον κ. Μπαλντίνι, με τον αντιπρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή, με τον Πρόεδρο και σε κάθε συζήτηση ήμουν πιο περίεργος για το πρότζεκτ.

Μετά τις συζητήσεις, το πρότζεκτ που έχουμε έιναι πολύ σημαντικό. Έχω σεβασμό στο πρότζεκτ, στην ιστορία, στον Πρόεδρο και στον κόσμο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον.

Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να χτίσουμε τη νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί, κάθε μέρα, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον. Ευχαριστώ, είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι».

Για τις πρώτες του εντυπώσεις: «Η εντύπωση που έχω από τον σύλλογο, ήμουν στην Κοπεγχάγη και τώρα στην Αθήνα, είναι πολύ θετική. Έχουμε σημαντικές εγκαταστάσεις, έχουμε την πλατφόρμα για το μέλλον μου.

Δεν είστε ο πρώτος που μου μιλάτε για πίεση. Για μένα η πίεση είναι κάτι θετικό. Βρίσκομαι ενώπιων των δημοσιογράφων, ξέρω καλά ότι θα έχω πίεση. Πίεση σημαίνει προσδοκίες, σημαίνει όρεξη. Ότι τόσοι πολλοί σε αυτή τη χώρα θέλουν και σκέφτονται για τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι καλό.

Και ούτως ή άλλως υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στους συλλόγους. Πιστεύω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Έρχομαι από τον σημαντικότερο σύλλογο της Σκανδιναβίας, η πίεση εκεί ήταν μεγάλη και μου άρεσε».

Για το πώς ονειρεύεται τον Παναθηναϊκό: «Πρώτα από όλα δεν είμαι εδώ να χτίσω τον σύλλογο, όπως είπα πολλές φορές. Έχουμε μια εξαιρετική βάση. Θέλω να είμαι ένα μέρος αυτής της βάσης με τις σκέψεις μου. Η πλατφόρμα υπάρχει. Υπάρχουν πολλά στα χέρια μας που πρέπει να γίνουν για να πετύχουμε στο μέλλον.

Καταλαβαίνω την περιέργειά της, αλλά ποδοσφαιρικά μιλώντας η Κοπεγχάγη που το 22/23 ήταν πρωταθλήτρια και μπήκε στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν πολύ νεαρή ομάδα, είχε κατοχή, είχε νέους παίκτες, αλλά έξυπνους. Η ομάδα του 23/24 ήταν το αντίθετο, μια έντονη ομάδα, αλλά ξέρω πώς να χτίζω μια νικήτρια ομάδα. Θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι να συγκροτήσουν τον σύλλογο. Να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν νωρίτερα».

Για το σύστημα που θέλει να χρησιμοποιήσει: «Την ίδια απάντηση θα δώσω. Αποφασίσαμε να παίξουμε με τετράδα στην άμυνα. Αν θα είναι 4-3-3 ή 4-3-2-1 ή άλλη διάταξη δεν έχουμε αποφασίσει.

Όμως οι διεθνείς μου παίκτες επέστρεψαν σήμερα οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διάταξη. Αλλά αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν τις ιδέες μου. Θα κάνω το καλύτερο για να γίνει η ομάδα ανταγωνιστική στο κορυφαίο επίπεδο».

Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό: «Ο στόχος ο πολύ βραχυπρόθεσμος είναι να καθορίσουμε τα αποδυτήρια με παίκτες που θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει να είμαστε κοντά στην απόδοση που θέλουμε και από εκεί να φτάσουμε στην κορυφή.

Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, με συνεργασίες και πίεση. Θα είναι κάτι εντελώς καινούρια ομάδα στον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο στις πρώτες πέντε βδομάδες, αλλά θα κάνουμε καλές εμφανίσεις για να πάιρνουμε τις νίκες. Δεν θα καθόμουν εδώ μαζί σας εάν δεν έβλεπα ρεαλιστικό στόχο να γίνει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής στο άμεσο μέλλον.

Όλοι έκαναν σκληρή δουλειά, έκανε ένα δύσκολο ταξίδι ο πρόεδρος, η ομάδα και ο κόσμος, αλλά ήταν σκληρή η δουλειά για να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματά του. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, πολύ κοντά στην κορυφή. Μένουμε ήρεμοι, με την ίδια κατεύθυνση και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει πρωταθλητής στο σύντομο μέλλον. Αυτό είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Η πίεση είναι το καθημερινό μου καύσιμο».

Για το αν συμμετείχε στις αποφάσεις για το ρόστερ: «Καταρχήν όλες οι αποφάσεις κλειδιά αποτελούν συνεργατικές αποφάσεις με τον τεχνικό διευθυντή και όλα ήταν απόλυτα διαφανή. Ακόμα και πριν υπογράψω.

Μου είχαν πει ότι θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά είναι σωστό να πω ότι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός και τερματίζεις 20 βαθμούς μακριά από τον πρώτο είναι φυσιολογικό να υπάρξουν αλλαγές. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι συνολικό».

Για τον χρόνο που χρειάζεται: «Πρέπει άμεσα να βρούμε τον δρόμο μας. Δεν είναι ότι πρέπει πρώτα να χτίσουμε και μετά να δούμε τι θέλουμε. Πρέπει από την αρχή να αναπτύξουμε όσα θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε όροφο-όροφο.

Θέλω να δώσω στους παίκτες μου μια σιγουριά, ότι σκεφτόμαστε και αναλύουμε. Καταλαβαίνω την περιέργειά σας για τις μεταγραφές, αλλά πρέπει να μιλήσω πρώτα με όλους τους παίκτες μου».

Για τις αδυναμίες του ρόστερ: «Ξανά θα πω ότι η πρώτη μεταγραφή ήταν ο Καμαρά και γνωρίζω ότι θα υπάρξουν πολλές φήμες για παίκτες. Αλλά μιλήσαμε με διάφορους και με τον τεχνικό διευθυντή μιλάμε και 10 φορές στο τηλέφωνο και ουσιαστικά δεν είναι κάτι που θα ήθελα να σας αποκαλύψω».

Για τα προκριματικά του Europa Conference League: «Γνωρίζω. Αλλά όπως είπα από την αρχή ο σύλλογος ήταν απόλυτα διαφανής. Όλοι γνωρίζουν τις πολλές αλλαγές και αναλύσαμε. Είναι μια πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν ευγγυήσεις στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σε έναν μήνα και στις επόμενες εβδομάδες θα κοιτάξουμε την ανάπτυξή μας, τις αρχές μας. Όσο πλησιάζει ο αγώνας τότε θα εστιάσουμε στον αντίπαλό μας».