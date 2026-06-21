Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία, ερευνούν οι Αρχές.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε έναν μαρτυρικό θάνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα στη σορό της γυναίκας, στο σημείο όπου είχε θαφτεί, εντοπίστηκε μονωτική ταινία, με τους ερευνητές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί για να της κλείσει το στόμα ώστε να μην μπορεί να καλέσει σε βοήθεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 45χρονη ήταν δεμένη στα χέρια και τα πόδια με δεματικά, ενώ έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, πιθανότατα από χτύπημα με μεταλλικό αντικείμενο. Η σορός της βρέθηκε τυλιγμένη σε μεγάλες σακούλες απορριμμάτων.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε θαμμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου, σε χωράφι στον Βατόλακκο, το πρωί της Κυριακής, έπειτα από την ομολογία του 43χρονου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί καβγά που σχετιζόταν με ζημιές στο σπίτι, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο ύπαρξης σεξουαλικού κινήτρου.

Καθοριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών αναμένονται τη Δευτέρα.