Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν συνεχώς το «φως» και αφορούν την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες ενώ στα Χανιά βρίσκεται η σύζυγος του ενοικιαστή που θεωρείται βασικός ύποπτος.

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον πιο έντονα το ενδεχόμενο η εξαφάνιση να συνδέεται με εγκληματική ενέργεια την ώρα που οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ο 43χρονος υπήκοος Σκοπίων αναμένεται να βρεθεί ξανά ενώπιον του εισαγγελέα την ερχόμενη Τρίτη.

Η σύζυγός του 43χρονου, η οποία ζει και εργάζεται στη Γαύδο μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου και έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, θεωρείται από τις Αρχές βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης καθώς, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στις 30 Μαΐου, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Από εκείνη την ημέρα δεν έχει εντοπιστεί κανένα σαφές στοιχείο που να αποκαλύπτει τι συνέβη μετά τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο αν ο ενοικιαστής μπορεί να γνωρίζει περισσότερα για τις συνθήκες της εξαφάνισης ή για το τι ακολούθησε μετά τη συνάντηση που φέρεται να είχε μαζί του η 45χρονη ενώ στο «τραπέζι» των ερευνών έχει μπει το ενδεχόμενο τα κίνητρα του άνδρα να ήταν σεξουαλικά.

Στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών που πραγματοποιήσαν έρευνα στο σπίτι του ενοικιαστή εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο διαφορετικά σημεία και ειδικότερα στην ντουλάπα και στον νιπτήρα.

Τα δείγματα που εντοπίστηκαν εξετάζονται και φέρεται να συνδέονται με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα τελικά αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.