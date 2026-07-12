Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ του Σαββάτου ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τα πυρά αστυνομικών της ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου.

Ο νεαρός νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο 20χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου έφθασε διασωληνωμένος με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση, ενώ αργότερα κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου συνέχισε να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μέχρι τον θάνατό του.

Προφυλακιστέοι μετά από εννέα ώρες απολογίας

Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του νεαρού, οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την πολύωρη απολογία τους στο Ναύπλιο.

Η διαδικασία ενώπιον του ανακριτή διήρκεσε περίπου εννέα ώρες, με τους δύο ένστολους να οδηγούνται τελικά στη φυλακή και να αναμένεται να μεταχθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Μέχρι την κατάληξη του 20χρονου, οι δύο κατηγορούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μετά τον θάνατό του, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει και τη νομική πορεία της υπόθεσης.

«Πυροβολήσαμε για εκφοβισμό»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ και αναπαράγονται από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο αστυνομικοί αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν τον 20χρονο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί ενδεχόμενου δόλου.

Όπως φέρονται να υποστήριξαν στην απολογία τους, κατά το τελευταίο στάδιο της καταδίωξης ο οδηγός επιχείρησε τουλάχιστον δύο φορές να τους εμβολίσει με το αυτοκίνητό του, ενώ προκάλεσε ζημιές και σε υπηρεσιακά οχήματα.

Σύμφωνα με όσα επικαλέστηκαν ενώπιον του ανακριτή, «ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Οι καταγγελίες της μητέρας

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 20χρονου είχε περιγράψει τις ιδιαίτερες συνθήκες της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της ήταν άτομο με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία.

Όπως ανέφερε, ο νεαρός πήρε το αυτοκίνητο χωρίς να το γνωρίζει η ίδια, ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η κατάσταση της υγείας του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσής του θα πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα με τις καταθέσεις και το προανακριτικό υλικό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα αποτελέσματα της βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης και των λοιπών εγκληματολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση των υπηρεσιακών όπλων κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.