Δύο υποθέσεις απάτης που σημειώθηκαν στην Κω εξιχνιάστηκαν ακαριαία από τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, βάζοντας τέλος στη δράση νεαρών επιτηδείων που στοχοποιούσαν ανυποψίαστους πολίτες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στις παράνομες δραστηριότητες.



Παράλληλα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ένας 20χρονος συνεργός του.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στον εντοπισμό του ανήλικου δράστη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον έλεγχο τυχόν συμμετοχής των εμπλεκομένων σε άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις στο νησί.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστος τηλεφώνησε σε δύο γυναίκες, προσποιούμενος στη μία περίπτωση τον λογιστή και στην άλλη υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Τις έπεισε να αφήσουν χρήματα και τιμαλφή έξω από τις κατοικίες τους, προκειμένου, δήθεν, να καταγραφούν ή να προστατευθούν από υπέρταση του ηλεκτρικού δικτύου.



Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι μετέβησαν στα σημεία με μοτοσικλέτα και τα αφαίρεσαν.



Ο 17χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ (Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας), λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο για να φύγει από το νησί.



Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.970 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκαν επίσης η μοτοσικλέτα, το κράνος και τα υποδήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ