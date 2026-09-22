Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του ΧΑ , παρά την ανοδική κίνηση που καταγράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Οι πιέσεις στις τράπεζες και, κυρίως, στους δύο διυλιστηριακούς τίτλους εξουδετέρωσαν την ισχυρή άνοδο των μετοχών του ομίλου Viohalco και της Coca-Cola HBC.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.671,50 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε από τις 2.665,07 έως τις 2.697,06 μονάδες, χωρίς να κατορθώσει να διατηρήσει την προσέγγιση των 2.700 μονάδων. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap τερμάτισε στις 6.848,53 μονάδες, με πτώση 0,27%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχασε 0,60%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε περίπου στα 321,8 εκατ. ευρώ, παραμένοντας αυξημένη στον απόηχο των πρόσφατων αναδιαρθρώσεων διεθνών δεικτών.

Η αγορά άνοιξε στις 2.677,09 μονάδες, επιτάχυνε ανοδικά κατά το πρώτο μισό της συνεδρίασης, αλλά η προσφορά εντάθηκε στα υψηλά και οδήγησε τους βασικούς δείκτες σε σταδιακή υποχώρηση έως τις τελικές δημοπρασίες συναλλαγών.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE 25 βρέθηκε η Viohalco, η οποία ενισχύθηκε κατά 6,48% και έκλεισε στα 17,08 ευρώ. Ακολούθησαν η Coca-Cola HBC με άνοδο 2,99% στα 51,70 ευρώ, η Optima bank με 2,69% στα 14,10 ευρώ, η ElvalHalcor με 2,68% στα 3,83 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ με 2,30% στα 12,48 ευρώ. Η συνέχιση των αγορών στη Viohalco και στην ElvalHalcor διατήρησε τον κλάδο βασικών υλικών σε θέση καθαρού πρωταγωνιστή.

Στον αντίποδα, η Motor Oil σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, χάνοντας 4,95% και κλείνοντας στα 64,30 ευρώ. Η HELLENiQ Energy υποχώρησε κατά 4,80% στα 16,85 ευρώ, η Alpha Bank κατά 2,38% στα 4,632 ευρώ, η CrediaBank κατά 2,13% στα 0,967 ευρώ και η Lamda Development κατά 1,18% στα 6,28 ευρώ. Οι απώλειες των διυλιστηρίων και η αρνητική εικόνα των περισσότερων τραπεζών έγειραν τελικά την “ζυγαριά” υπέρ των πωλητών, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Τον υψηλότερο τζίρο κατέγραψε η Alpha Bank, με συναλλαγές αξίας 37,61 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα με 36,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 35,63 εκατ. ευρώ, οριακά υψηλότερα από την Πειραιώς. Η συγκέντρωση της ρευστότητας στις τραπεζικές μετοχές επιβεβαίωσε ότι ο κλάδος παραμένει βασικός διαμορφωτής της βραχυπρόθεσμης τάσης. Το τελικό πρόσημο ήταν ήπια αρνητικό, όμως η εικόνα του ταμπλό παρέμεινε έντονα επιλεκτική.