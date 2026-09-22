«Για μια περίοδο αδράνειας», στο φημισμένο Haras de Fresnay-le-Buffard, τη φάρμα που ανήκε μέχρι πρότινος στην οικογένεια Νιάρχου, «που διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία» κάνουν λόγο ιστοσελίδες και περιοδικά που ασχολούνται με την ιππασία σε παγκόσμια κλίμακα και υποστηρίζουν πλέον πως η ιστορική φάρμα που έχει πλέον περάσει στα χέρια του 55χρονου Σεΐχη Μανσούρ, με ένα απλό μήνυμα στο WhatsApp «…αρχίζει να ζωντανεύει ξανά».

Η αναγέννηση όπως την χαρακτηρίζουν στο Haras de Fresnay μετά την πώληση του στο Σείχη Mansour από την οικογένεια Νιάρχου που πρώτο ανέδειξε το Newsbeast, συνοδεύτηκε από την έλευση τριάντα καθαρόαιμων αραβικών άλογων ηλικίας ενός έτους, τα οποία έφτασαν από το Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας δει για πρώτη φορά στη ζωή τους φυσικό χορτάρι.

Οι δημοσιογραφικές επισκέψεις στην ιστορική φάρμα

Ο γενικός διευθυντής των «Wathba Stables» και «Yas Horse Racing», Gerard Larrieu, μαζί με τον διευθυντή του εκτροφείου Mathieu Legars, υποδέχθηκαν πριν λίγο καιρό τους εκπροσώπους του Τύπου προκειμένου να δούνε εκείνοι απο κοντά τις εκτενείς εργασίες που γίνονται στο «παλιό» Fresnay-le- Buffard, μια μέρα που τα βαρέα μηχανήματα εξακολουθούν να εργάζονται εντατικά κοντά στον στάβλο της ιστορικής φάρμας.

Μάλιστα στο εκτενές αφιέρωμα που έχει γίνει στην ιστορική φάρμα από το έγκυρο «Thoroughbred Daily News» αναφέρεται μεταξύ άλλων «πως έχει γίνει τεράστια δουλειά από τότε που ο Σεΐχης Mansour bin Zayed al Nahyan, Αντιπρόεδρος του Άμπου Ντάμπι και γαμπρός του Σεΐχη Mohamed, αγόρασε το κτήμα από την οικογένεια Νιάρχου στα τέλη του 2024.

Για όσους είχαν την τύχη να επισκεφθούν το «παλιό» Fresnay-le-Buffard, αυτό που εντυπωσιάζει αμέσως είναι η αντικατάσταση των περισσότερων ιστορικών περιφράξεων από μπετόν με ξύλινες και συνθετικές περιφράξεις, που είναι πολύ ασφαλέστερες. Οι στάβλοι δείχνουν άψογοι και εκπληκτικά σύγχρονοι, παρόλο που οι περισσότεροι κατασκευάστηκαν στις αρχές του εικοστού αιώνα, επί εποχής Marcel Boussac».

Σε δηλώσεις του ο γενικός διευθυντής Gerard Larrieur εκθειάζει τον πρώτο ιδιοκτήτη της ιστορικής φάρμας υποστηρίζοντας πως «Ο Boussac ήταν ένας πραγματικός οραματιστής. Ήταν ο πρώτος εκτροφέας που σχεδίασε ευάερους στάβλους με φυσικό φωτισμό να εισέρχεται από γυάλινη οροφή, σε μια εποχή που οι περισσότερες φάρμες υψηλού επιπέδου χτίζονταν γύρω από μια κεντρική αυλή.

Χρησιμοποιούσε επίσης ζώα, αγελάδες και πρόβατα, για να διατηρεί τη γη υγιή. Ακόμα και σήμερα αποκομίζουμε τα οφέλη του οράματός του. Για παράδειγμα, οι «παλαίμαχες» φοράδες αναπαραγωγής που κρατήσαμε από την οικογένεια Νιάρχου χρειάζονται μόνο μία ένεση αποπαρασίτωσης ετησίως. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι στάβλοι είναι διασκορπισμένοι στη φάρμα, αντί να είναι συγκεντρωμένοι γύρω από το κάστρο, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για τη βιοασφάλεια».

Η απόφαση της αγοράς με μήνυμα στο WhatsApp

Ο Σεΐχης Μανσούρ, αγόρασε αρχικά το Haras de Clairfeuille, κοντά στο Fresnay, πριν από περίπου 20 χρόνια, για να στεγάσει τα άλογά του που προορίζονταν για αγώνες αντοχής. Το κέντρο εκτροφής, το οποίο μετονομάστηκε σε Wathba Farm, έχει εξελιχθεί πλέον σε κορυφαίο σταθμό για επιβήτορες αραβικής φυλής. Το 2024, στο χαρτοφυλάκιο προστέθηκε και το Haras de Ginai, επίσης στην περιοχή Orne. Όσο για το Fresnay-le-Buffard αποτελεί το πρώτο εγχείρημα του Σεΐχη Μανσούρ στον τομέα της εκτροφής καθαρόαιμων ίππων.

Ο Gerard Larrieur μιλώντας στους εκπροσώπους του τύπου για την εξαγορά της ιστορικής φάρμας που ανήκε στην οικογένεια Νιάρχου αναφέρει «Το 2024, ο Σεΐχης Μανσούρ μού ζήτησε να επισκεφθώ ένα εκτροφείο καθαρόαιμων ίππων, αλλά η εγκατάσταση δεν μου άρεσε. Είπα στον Σεΐχη: “Θέλω να σας δείξω ένα κτήμα που είναι πραγματικά ξεχωριστό, διότι διαθέτει κάτι που τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν”.

Ζήτησα από τον Didier Genin, ο οποίος διαχειριζόταν το κτήμα εκείνη την εποχή, την άδεια να τραβήξω φωτογραφίες και βίντεο στο Fresnay-le-Buffard. Με ξενάγησε στο κτήμα και αφιέρωσα χρόνο για να βιντεοσκοπήσω καθένα από τα αιωνόβια δέντρα σπάνιων ειδών, τα οποία είχε εισαγάγει ο Marcel Boussac από κάθε γωνιά του κόσμου.

Θεώρησα ότι αυτό ήταν ανεκτίμητης αξίας. Σταμάτησα σε έναν σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών μόλις βρήκα αρκετά ισχυρό σήμα, ώστε να στείλω όλες τις εικόνες στον προσωπικό γραμματέα του Σεΐχη μέσω WhatsApp. Μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου στο Chantilly, είχα λάβει το εξής μήνυμα: “Αγόρασέ το αμέσως”. Αργότερα έμαθα ότι ο Σεΐχης Μανσούρ τρέφει μεγάλη αγάπη για τα δέντρα και έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο δενδροκομείο στο Άμπου Ντάμπι».

Η ιστορική φάρμα Haras de Fresnay-le-Buffard της οικογένειας Νιάρχου πέρασε στον Σεΐχη Μανσούρ μετά από ένα μήνυμα στο WhatsApp, αλλάζοντας σελίδα στην εκτροφή καθαρόαιμων ίππων

To προσωπικό στοίχημα του Σείχη

Ο Larrieu ξεναγώντας τους δημοσιογράφους αναφέρθηκε στα σχέδια που έχει ο Σείχης για την ιστορική φάρμα «Το Fresnay-le-Buffard αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα για τον Σεΐχη. Πέρυσι, ο Mathieu και εγώ του παρουσιάσαμε μια πρόταση δύο σταδίων. Το πρώτο βήμα ήταν η επιστροφή των καθαρόαιμων ίππων στο κτήμα.

Το δεύτερο αφορούσε τη δημιουργία ενός κοπαδιού αναπαραγωγής και τη φιλοξενία επιβητόρων. Μέχρι στιγμής, έχουμε λάβει έγκριση για το πρώτο στάδιο. Το κάστρο και ο περιβάλλων χώρος θα παραμείνουν ιδιωτικός χώρος του Σεΐχη Mansour και ελπίζουμε ότι θα έρχεται όσο το δυνατόν συχνότερα για να τα απολαμβάνει με την οικογένεια και τη συνοδεία του. Ωστόσο, προτίθεται επίσης να ανοίξει μέρος του κτήματος στο ευρύ κοινό, δημιουργώντας μουσείο, σχολή ιππασίας και ξενώνα.

Η ενσωμάτωση του Fresnay στον τοπικό οικονομικό ιστό και η δημιουργία ευκαιριών για την τοπική κοινωνία είναι πολύ σημαντικά ζητήματα για εκείνον. Επιπλέον, επιθυμεί διακαώς να στηρίξει τις γαλλικές ιπποδρομίες. Υπήρξε επί χρόνια υποστηρικτής των ιπποδρομιών αραβικών ίππων και είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε σήμερα ότι το Haras de Fresnay-le-Buffard θα είναι ο χορηγός της αγωνιστικής ημέρας του Prix Jean Prat (κατηγορίας G1) για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Σεΐχης Mansour επέμεινε η χορηγία να αξιοποιηθεί για την αύξηση των χρηματικών επάθλων στο Jean Prat, αλλά και για την ενίσχυση των υπόλοιπων ιπποδρομιών του προγράμματος».



Ο Mathieu Legars, παίρνοντας τον λόγο, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακαίνιση του κτήματος «Έχει γίνει σημαντική δουλειά στους στάβλους και στις εγκαταστάσεις του κτήματος, και θα μπορούμε να αρχίσουμε να δεχόμαστε φοράδες πελατών μέσα στις επόμενες εβδομάδες», αναφέρει.

«Δεν προσπαθούμε απλώς να ανακαινίσουμε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αλλά να τις εκσυγχρονίσουμε, καθιστώντας τις ασφαλείς και λειτουργικές με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Περισσότερα από 12 χιλιόμετρα περιφράξεων αντικαταστάθηκαν με το σύστημα Horserail. Όλες οι πύλες των περιφραγμένων χώρων (paddocks) αντικαταστάθηκαν ώστε να επιτρέπουν τη διέλευση σύγχρονων γεωργικών ελκυστήρων» και προσθέτει:

«Οι στάβλοι τοκετού είναι πλέον εξοπλισμένοι με κάμερες και την τεχνολογία Novostable, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει τον τοκετό και να ειδοποιεί το προσωπικό. Είμαστε πολύ τυχεροί που διατηρούμε το προσωπικό μας, ορισμένα μέλη του οποίου εργάζονται στο Fresnay εδώ και χρόνια, κάποιοι μάλιστα και για δύο γενιές.

Όπως λένε και οι Ιρλανδοί: «Η εμπειρία δεν αγοράζεται». Καθώς το κύμα καύσωνα υποχωρεί σταδιακά, υπάρχει κάτι το εξαιρετικά αναζωογονητικό στο να βλέπεις τα μονοετή άλογα να βόσκουν στα λιβάδια του Fresnay. Το εμβληματικό αυτό κτήμα ζωντανεύει ξανά».