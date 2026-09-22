Διάλογο που έκανε αίσθηση για τις ατάκες που ειπώθηκαν είχαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ιβάν Σαββίδης στη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Η πρόταση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός για μελέτη για την κεντρική διαχείριση πέρασε παμψηφεί τελικά και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έλαβε χώρα και ένα διάλογος με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητος.

Ο λόγος είναι οι ατάκες που ειπώθηκαν, με τη σχετική συζήτηση να ξεκινάει από την αναφορά του Σαββίδη στο PAOK TV και την απάντηση του Μαρινάκη.

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν…

Σαββίδης: «Εμείς κάναμε το PAOK TV».

Μαρινάκης: «Με μεγάλη επιτυχία».

Σαββίδης: «Ναι, μεγάλη».

Μαρινάκης: «Έβγαλες 100.000 από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες».

Σαββίδης: «Εγώ 100.000 αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα».

Μαρινάκης: «Μη τα δίνεις στη σερβιτόρα Ιβάν, δώσ’ τα καλύτερα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μυστακίδης!».