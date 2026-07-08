Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στην περιοχή της Πυργέλας Άργους, καθώς ο 20χρονος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι κλινικά νεκρός.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στον οδηγό ενός οχήματος. Ο νεαρός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει, αρχικά αναπτύσσοντας ταχύτητα με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια πεζός, σκαρφαλώνοντας σε μαντρότοιχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 20χρονος πέταξε ένα αεροβόλο όπλο κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία, καθώς είχε εντοπιστεί να μεταφέρει στο αυτοκίνητό του όπλα, μεταξύ των οποίων ρόπαλο και σιδερογροθιά, καθώς και παράνομο αστυνομικό φάρο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».