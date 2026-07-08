Η Άντζελα Γκερέκου θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στην Αθηνά, τον χαρακτήρα που υποδύθηκε τα τελευταία χρόνια στη σειρά του MEGA, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε στα social media.

Η ηθοποιός και πρώην υπουργός αποχαιρέτησε την ηρωίδα της με αφορμή το φινάλε της σειράς «Γη της ελιάς», η οποία ολοκλήρωσε τον κύκλο της μετά από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άντζελα Γκερέκου μοιράστηκε με τους ακολούθους της σκέψεις και συναισθήματα για την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου τηλεοπτικού ταξιδιού, συνοδεύοντας τα λόγια της με φωτογραφίες από τη σειρά.

«Κάποιες διαδρομές δεν τις μετράς με τα χρόνια, αλλά με τα συναισθήματα που σου αφήνουν. Ολοκληρώνεται ένα ταξίδι πέντε χρόνων. Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές, συγκινήσεις, προκλήσεις, γέλια, απώλειες ,δάκρυα και αληθινούς ανθρώπους».

«Η Αθηνά δεν ήταν απλώς ένας ρόλος. Ήταν μια γυναίκα με τραύματα ,δύναμη και ευαισθησία, που μου επέτρεψε να την κατανοήσω, να τη συμπονέσω και να της δανείσω ένα κομμάτι από την ψυχή μου. Και εκείνη, με τη σειρά της, άφησε μέσα μου κάτι πολύτιμο. Η Αθηνά αγάπησε με πάθος την Μάνη κ την Γη της Ελιάς, όπως κ εγώ».

Η Άντζελα Γκερέκου αναφέρθηκε με θερμά λόγια σε όλους όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία της σειράς, από τους συντελεστές και τους ηθοποιούς μέχρι τους ανθρώπους που εργάστηκαν πίσω από τις κάμερες.

«Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι δημιουργήσαμε μαζί αυτή την όμορφη ιστορία. Τους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες, τους συγγραφείς, τους συναδέλφους μου, όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που εργάστηκαν με αγάπη και αφοσίωση. Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ εσάς. Για την αγάπη που χαρίσατε στη Γη της Ελιάς, για την εμπιστοσύνη, τη συγκίνηση και την παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς εσάς, καμία ιστορία δεν αποκτά πραγματική ζωή.

«Κλείνει ένας όμορφος κύκλος. Όμως οι άνθρωποι που συναντιούνται μέσα από τις ιστορίες δεν αποχαιρετιούνται ποτέ πραγματικά. Κρατούν ο ένας κάτι από τον άλλον και συνεχίζουν τον δρόμο τους, λίγο πιο πλούσιοι. Αντίο, αγαπημένη μου Αθηνά. Θα σε θυμάμαι πάντα με τρυφερότητα. Με όλη μου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη» καταλήγει η Άντζελα Γκερέκου για τη «Γη της ελιάς» του MEGA.