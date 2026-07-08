Οι λιμενικές αρχές της Σαμοθράκης εντόπισαν 24 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε φουσκωτή λέμβο, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και 11 ανήλικα παιδιά.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης ενημερώθηκε το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου Σαμοθράκης. Αμέσως, στο σημείο μετέβη, ένα περιπολικό σκάφος Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από την ξηρά, όπου εντόπισαν σε ημιορεινή περιοχή πλησίον της παραλίας Λαγκαδιώτη είκοσι τέσσερις αλλοδαπούς (6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικους).

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση.