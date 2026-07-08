Τροχοδρομεί στις ράγες της υλοποίησής του το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό της Αθήνας, με μπαράζ παρεμβάσεων με περισσότερους σύγχρονους συρμούς, βελτιστοποίηση υποδομών, ενεργειακή αναβάθμιση, ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.



Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ), κ. Αθανάσιος Κοτταράς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με την προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας του Μετρό της Αθήνας προς το επιβατικό κοινό, αναφέρεται στο Newsbeast στην επόμενη ημέρα της ΣΤΑ.ΣΥ και στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο συχνότερα δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής και καλύτερη εμπειρία μετακίνησης για τους επιβάτες.



Σύμφωνα με τον ίδιο, το Μετρό της Αθήνας παραμένει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο δίκτυο σταθερής τροχιάς, που συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων ευρωπαϊκών δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, από τους 40 συρμούς που κυκλοφορούσαν το 2019, σήμερα ο αριθμός έχει αυξηθεί σε 52, ενώ ακόμη πέντε συρμοί βρίσκονται σε διαδικασία ανάταξης και αναμένεται να επανακυκλοφορήσουν.



Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση συρμών πρώτης γενιάς του Μετρό, με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, καθώς πρόκειται για συρμούς που από την κατασκευή τους δεν διαθέτουν κλιματισμό.



Την ίδια ώρα, η ΣΤΑ.ΣΥ βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά την προμήθεια 19 νέων συρμών.

Σημαντικές παρεμβάσεις προχωρούν και στις υποδομές. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το έργο αντικατάστασης 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών, οι εργασίες του οποίου, σύμφωνα με τον κ. Κοτταρά, προχωρούν με γρήγορο ρυθμό, προηγούνται του αρχικού χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού.



Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η μετάβαση σε σύγχρονα και αποδοτικότερα συστήματα λειτουργίας στο δίκτυο του Μετρό, με αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων σηματοδότησης, ελέγχου αερισμού, κλιματισμού και πυρανίχνευσης. Παράλληλα, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, καθώς από το 2022 έχουν προστεθεί 450 νέοι εργαζόμενοι, ενώ ακόμη 250 προσλήψεις προγραμματίζονται για το 2026.



Ο κ. Κοτταράς σημειώνει ότι τα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων είναι ήδη ορατά και πως, όσο τα έργα προχωρούν και ολοκληρώνονται, οι επιβάτες θα διαπιστώνουν συχνότερα δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής και καλύτερες συνθήκες μετακίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Γραμμή 1 του Μετρό, την ιστορική γραμμή του ΗΣΑΠ, η οποία λόγω ηλικίας και χαρακτηριστικών αντιμετωπίζει διαχρονικά τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε επίπεδο υποδομών και λειτουργίας.



Όπως σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, το πρώτο μεγάλο βήμα γίνεται αυτό το μήνα, με την ένταξη σε κυκλοφορία του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού. Θα ακολουθήσουν ακόμη 13, ώστε, για πρώτη φορά μετά το 2004, η Γραμμή 1 να αποκτήσει έναν πλήρως ανανεωμένο και τεχνολογικά σύγχρονο στόλο. Τούτων δοθέντων και με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Γραμμή 1 θα διαθέτει 29 συρμούς, γεγονός που θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα και θα επιτρέψει συχνότητες δρομολογίων ανά 5 λεπτά στις ώρες αιχμής.



Παράλληλα, υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης σταθμών και υποδομών. Ήδη έχουν ανακαινιστεί οι σταθμοί Ομόνοια, Βικτώρια, Πετράλωνα και Κηφισιά, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες στο Μοναστηράκι. Προχωρά επίσης ο εκσυγχρονισμός του φωτισμού με τεχνολογία LED, η ενίσχυση της ασφάλειας του υπέργειου δικτύου με νέα περίφραξη, καθώς και παρεμβάσεις προσβασιμότητας με ανακατασκευή ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και νέες ράμπες.

Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί και η «πράσινη» μετάβαση της ΣΤΑ.ΣΥ. Τον Ιούλιο τίθεται σε λειτουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σύστημα ανάκτησης ενέργειας από το φρενάρισμα των συρμών στη Γραμμή 1 του Μετρό. Το έργο θα επιτρέπει τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας που παράγεται κατά την επιβράδυνση των συρμών σε ηλεκτρική, η οποία στη συνέχεια θα επαναχρησιμοποιείται για τις ανάγκες του δικτύου. Υπολογίζεται ότι θα ανακτώνται περίπου 4.500 MWh ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Γραμμής 1.



Το επόμενο διάστημα προκηρύσσεται και ο διαγωνισμός για την ανακαίνιση τεσσάρων υποσταθμών των Γραμμών 2 και 3, με ταυτόχρονη εγκατάσταση του ίδιου συστήματος ανάκτησης ενέργειας. Πρόκειται για επένδυση ύψους 9 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης 36 μηνών.



Την ίδια στιγμή η ΣΤΑ.ΣΥ προχωρά και στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του δικτύου, καθώς το έργο ανάπτυξης 5G βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη το δίκτυο είναι λειτουργικό στο τμήμα της Γραμμής 2 από Ελληνικό έως Συγγρού Φιξ, ενώ οι εργασίες για 5G και Wi-Fi συνεχίζονται στο τμήμα Ακρόπολη – Ομόνοια. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες στο τμήμα Μεταξουργείο – Σεπόλια.



Τέλος σε ό,τι αφορά το Wi-Fi, έχει ήδη εγκατασταθεί στους σταθμούς Σύνταγμα, Ακρόπολη, Ομόνοια και Μοναστηράκι, ενώ στον προγραμματισμό της εταιρείας έχουν ενταχθεί ακόμη επτά σταθμοί.