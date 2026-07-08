Μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής με τη βασιλική κατοικία διαμόρφωσε τα πλάνα που ακολουθεί ο πρίγκιπας Χάρι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας παρουσίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν και αρχικά είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε παραχωρήσει στον γιο του έναν χώρο εντός των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, η επίσημη αποδοχή της πρότασης από την πλευρά του Δούκα συνοδεύτηκε από ένα απρόσμενο μήνυμα της βασιλικής πλευράς, η οποία διευκρίνισε ότι η προσφορά δεν ίσχυε πλέον καθώς είχε εκπνεύσει η σχετική προθεσμία απάντησης.

Το συγκεκριμένο γεγονός ανάγκασε τον 41χρονο να στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις για τη διαμονή του, κρατώντας την ακριβή τοποθεσία ως επτασφράγιστο μυστικό. Οι έντονες επιφυλάξεις που διατηρεί ο πρίγκιπας Χάρι για την προσωπική του προστασία, ειδικά μετά την πρόσφατη δικαστική του ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο για το καθεστώς της αστυνομικής του φύλαξης, επιβάλλουν τη χρήση καταλυμάτων με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι εναλλακτικές λύσεις και το Soho House

Στο μικροσκόπιο των βρετανικών μέσων ενημέρωσης έχουν μπει συγκεκριμένες τοποθεσίες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον Δούκα του Σάσεξ. Μία από τις επικρατέστερες επιλογές αφορά τις εγκαταστάσεις της ιδιωτικής λέσχης Soho House στο Λονδίνο, η οποία διαθέτει κατάλληλους χώρους διαμονής τόσο στην περιοχή του Soho όσο και στο Shoreditch. Πρόκειται για ένα περιβάλλον με το οποίο ο ίδιος και η Μέγκαν Μαρκλ διατηρούν στενούς δεσμούς, καθώς αποτελεί το μέρος όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη τους γνωριμία.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο πρίγκιπας Χάρι να έχει επιλέξει ένα πολυτελές ξενοδοχείο της πρωτεύουσας ή ακόμη και κάποιο απομονωμένο ακίνητο στην αγγλική επαρχία, πραγματοποιώντας στοχευμένες μετακινήσεις μόνο για τις επίσημες υποχρεώσεις του.

Το ησυχαστήριο στο Όξφορντσαϊρ και η αναφορά στο «Spare»

Η επιλογή της διαμονής εκτός των ορίων της βρετανικής πρωτεύουσας δεν είναι κάτι ξένο για τον ίδιο. Στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο με τίτλο «Spare», ο πρίγκιπας Χάρι είχε περιγράψει με λεπτομέρειες την περίοδο που είχε εγκατασταθεί μαζί με τη σύζυγό του στην περιοχή του Όξφορντσαϊρ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Λατρέψαμε εκείνο το μέρος. Ο καθαρός αέρας, το καταπράσινο τοπίο και, το σημαντικότερο, η απουσία παπαράτσι. Το καλύτερο απ’ όλα ήταν ότι μπορούσαμε να βασιστούμε στον επί χρόνια μπάτλερ του πατέρα μου, τον Κέβιν. Γνώριζε το σπίτι στο Όξφορντσαϊρ και ήξερε πώς να το μετατρέψει γρήγορα σε ένα πραγματικό σπίτι. Ήταν μια αλλαγή που είχαμε πραγματικά ανάγκη, όπως και ένας άνθρωπος που θα ήταν στο πλευρό μας», σημειώνεται αυτούσια στο κείμενο των απομνημονευμάτων του.

Η τρέχουσα επίσκεψή του στη γενέτειρά του πραγματοποιείται με αφορμή τις προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις για τους Invictus Games του 2027 που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ομιλίες και επαφές, με τις προσπάθειες για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο να βρίσκονται σε εξέλιξη.