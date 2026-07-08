Σαν σήμερα, 20 χρόνια πριν, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών παίζει το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα έγραφε ιστορία αλλά ίσως όχι με τον τρόπο που το είχε φανταστεί.

Στις 9 Ιουλίου 2006, σε ηλικία 34 ετών και έχοντας ήδη κατακτήσει Μουντιάλ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Χρυσή Μπάλα, Champions League και πρωταθλήματα σε Ιταλία και Ισπανία, ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει επιστρέψει στην εθνική Γαλλίας. Φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, είχε οδηγήσει τους «τρικολόρ» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Γερμανία.

Στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, ο «Ζιζού» δίνει το προβάδισμα στη Γαλλία με ένα ψύχραιμο πέναλτι αλά Πανένκα. Όμως η Ιταλία ισοφαρίζει λίγα λεπτά αργότερα με γκολ του Ματεράτσι.

Στην παράταση, ο Ζιντάν χάνει την ευκαιρία να σκοράρει ξανά και να γράψει το απόλυτο φινάλε του. Στο 104ο λεπτό, η κεφαλιά του βρήκε απέναντί της τον Τζανλουίτζι Μπουφόν. Πέντε λεπτά μετά, ήρθε η στιγμή που άλλαξε τα πάντα.

Καθώς η Ιταλία σταματά μια επίθεση και απομακρύνει την μπάλα, ο Ζιντάν περνά δίπλα από τον Ματεράτσι. Οι δυο τους ανταλλάσσουν κουβέντες.

Τι είπε ο Ματεράτσι στον Ζιντάν;

Ο Ζιντάν φέρεται να του είπε πως, αν θέλει τόσο πολύ τη φανέλα του, θα του τη δώσει μετά το ματς. Ο Ιταλός απάντησε ότι προτιμά την αδερφή του.

Τότε ο Ζιντάν γυρίζει πίσω και χτυπά τον Ματεράτσι με κουτουλιά στο στήθος.

Ο Ζιντάν αποβλήθηκε και η καριέρα του τελείωσε στον τελικό ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, όχι με το τρόπαιο στα χέρια, αλλά με τα τελευταία του βήματα προς τα αποδυτήρια.

Η Γαλλία έχασε στα πέναλτι και η Ιταλία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Έχουν ξαναμιλήσει ποτέ ο Ζιντάν και ο Ματεράτσι μετά από εκείνη τη βραδιά;

Σχεδόν 20 χρόνια μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2006, η απάντηση φαίνεται πως είναι όχι.

Ο Ματεράτσι έχει πει ότι δεν ξαναμίλησε με τον Ζιντάν μετά το περιστατικό. Πρόσφατα ανέφερε πως θα ήταν ανοιχτός σε μια συζήτηση και ότι δεν περιμένει απαραίτητα συγγνώμη.

Ο Ζιντάν ζήτησε συγγνώμη γενικά, κυρίως από τα παιδιά και όσους είδαν τη σκηνή. Όχι όμως προσωπικά από τον Ματεράτσι.

Ήταν αυτό το φινάλε που άξιζε σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών; Σίγουρα όχι. Θα το ξανά έκανε; Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.

Ο ίδιος πάντως δήλωσε το 2010 δήλωσε ότι θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να του ζητήσει συγγνώμη.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1762: Η Αικατερίνη Β΄ αναλαμβάνει την εξουσία στη Ρωσία, ύστερα από ανατροπή του συζύγου της Πέτρου Γ΄, εγκαινιάζοντας μια μακρά περίοδο ρωσικής ισχύος και πολιτιστικής ακμής.

1816: Η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, με τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας να υπογράφεται στο Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν.

1821: Ο απαγχονισμός του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και ο αποκεφαλισμός των μητροπολιτών Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου και Κηρυνείας Λαυρεντίου από τους Οθωμανούς στη Λευκωσία σηματοδοτούν το μαρτύριο των Κυπρίων στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η μαζική αυτή εκκαθάριση, που κορυφώνεται στις 9 Ιουλίου, συνοδεύεται από την εκτέλεση περίπου 470 επιφανών κατοίκων του νησιού, ανάμεσά τους ιερείς, προύχοντες και ηγούμενοι μοναστηριών. Η τραγική αυτή ημέρα αποτελεί σημείο καμπής για την κυπριακή ιστορία, καθώς εντείνει το πνεύμα αντίστασης και καταγράφεται ως σύμβολο θυσίας και εθνικής συνείδησης για τον κυπριακό Ελληνισμό.

1832: Υπογράφεται η Συνθήκη του Καλεντέρ Κιόσκ, η οποία καθορίζει τα πρώτα επίσημα ελληνοτουρκικά σύνορα μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Με τη συμφωνία αυτή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος ως ανεξάρτητο και οριοθετούνται τα σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. Η συνθήκη αυτή αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη νεότερη Ελλάδα, καθώς θέτει τις βάσεις για τη διεθνή αναγνώριση και τη σταθερότητα της νέας χώρας.

1877: Αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, που θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά του κόσμου. Ο πρώτος τελικός διεξάγεται με νικητή τον Σπένσερ Γκορ.

1929: Η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει την παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές, ορόσημο για τη διεύρυνση των πολιτικών δικαιωμάτων.

1942: Η οικογένεια της Άννας Φρανκ κρύβεται στη σοφίτα του γραφείου του πατέρα της στο Άμστερνταμ, γράφοντας μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες του Ολοκαυτώματος.

1955: Εννέα κορυφαίοι επιστήμονες, ανάμεσά τους ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Μπέρτραντ Ράσελ, δημοσιοποιούν το «Μανιφέστο Ράσελ-Αϊνστάιν», προειδοποιώντας την ανθρωπότητα για τους κινδύνους του πυρηνικού ολέθρου. Το μανιφέστο καλεί τους ηγέτες του κόσμου να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις στις διεθνείς διαφορές και να αποτρέψουν τη χρήση πυρηνικών όπλων, τονίζοντας ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή ανάμεσα στην επιβίωση και την καταστροφή. Το κείμενο αυτό γίνεται σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο αντιπυρηνικό κίνημα και επηρεάζει βαθιά τη συζήτηση για τον αφοπλισμό και την ειρήνη.

1956: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά, προκαλώντας 53 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες. Η καταστροφή είναι εκτεταμένη: καταρρέουν ολόκληρα χωριά, 529 σπίτια καταστρέφονται ολοσχερώς και πάνω από 3.200 κτίρια υφίστανται σοβαρές ζημιές. Ακολουθεί ένα από τα μεγαλύτερα παλιρροϊκά κύματα (τσουνάμι) που έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο, με ύψος έως 25 μέτρα στις ακτές της Αμοργού, το οποίο φτάνει μέχρι την Κρήτη και την Πελοπόννησο, προκαλώντας επιπλέον ζημιές και φόβο στους κατοίκους. Η τραγωδία αυτή σημαδεύει τη νεότερη ιστορία των Κυκλάδων και οδηγεί σε μαζική εσωτερική μετανάστευση από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα, ενώ η κρατική και διεθνής βοήθεια κινητοποιούνται για την ανακούφιση των πληγέντων.

1959: Αρχίζει στο στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για «αδικήματα κατά της ασφαλείας του κράτους». Θα καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

1961: Υπογράφεται η συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η συμφωνία αυτή αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, καθώς ενισχύει τις οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές σχέσεις με τις χώρες της Ευρώπης και θέτει τα θεμέλια για τη μελλοντική πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1965: Ο Γεώργιος Παπανδρέου επιδίδει στον βασιλιά Κωνσταντίνο το διάταγμα με την αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας Πέτρου Γαρουφαλιά, γεγονός που πυροδοτεί τα «Ιουλιανά» και την πολιτική κρίση που θα οδηγήσει στη Δικτατορία.

1999: Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδων Open στο Βέλγιο, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του κλάση.

2004: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κρίνει παράνομο το τείχος που έχει ανεγείρει το Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, χαρακτηρίζοντάς το παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η απόφαση αυτή τονίζει ότι το τείχος παραβιάζει τη Σύμβαση της Γενεύης, εμποδίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση και δημιουργεί de facto προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών. Το Δικαστήριο καλεί το Ισραήλ να διακόψει άμεσα τις εργασίες, να απομακρύνει τα τμήματα του τείχους που βρίσκονται εντός των κατεχόμενων εδαφών και να αποκαταστήσει τις ζημιές. Η απόφαση έχει μεγάλη διεθνή σημασία, καθώς καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν τη νέα κατάσταση και να διασφαλίσουν τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου στην περιοχή.

2006: Η εθνική ομάδα της Ιταλίας κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο, νικώντας τη Γαλλία στα πέναλτι (5-3). Ο τελικός στιγματίζεται από την περίφημη κουτουλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι.

2011: Το Νότιο Σουδάν ανεξαρτητοποιείται επίσημα, έπειτα από δεκαετίες αιματηρών συγκρούσεων με το Σουδάν.

2017: Ο Ιρακινός στρατός ανακαταλαμβάνει τη Μοσούλη, εκδιώκοντας τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους μετά από οκτώ μήνες μάχης.

Γεννήσεις

1946 – Μπον Σκοτ, Σκωτσέζος τραγουδιστής, εμβληματικός frontman των AC/DC από το 1974 έως το 1980. Γεννημένος στο Forfar της Σκωτίας, μετανάστευσε στην Αυστραλία σε μικρή ηλικία. Έγινε γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή, το εκρηκτικό του στυλ και τη συμβολή του σε κλασικά άλμπουμ όπως το «Highway to Hell». Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους frontmen στην ιστορία της ροκ, ενώ η παρουσία του ήταν καταλυτική για την παγκόσμια επιτυχία των AC/DC. Η καριέρα του διακόπηκε τραγικά το 1980, αλλά η επιρροή του στη ροκ μουσική παραμένει τεράστια

1956 – Τομ Χανκς, Αμερικανός ηθοποιός, ένας από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου. Βραβευμένος με δύο συνεχόμενα Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες «Philadelphia» και «Forrest Gump», έχει πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές ταινίες όπως «Saving Private Ryan», «Cast Away», «Big», «Toy Story» (φωνή του Woody) και «The Green Mile». Θεωρείται πολιτισμικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ έχει τιμηθεί με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας και το Kennedy Center Honor

Θάνατοι

1932 – Κινγκ Καμπ Ζιλέτ, αμερικανός εφευρέτης, επιχειρηματίας και ιδρυτής της «Gillette». Έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που εφηύρε το ξυράφι με λεπίδα ασφαλείας, επαναστατώντας την καθημερινή ανδρική περιποίηση και καθιερώνοντας το μοντέλο της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης αναλώσιμων προϊόντων.

Παγκράτιος, Παγκρατία