Σαν σήμερα, 7 Ιουλίου 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν στη Βουλή πρόταση για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών του Ανδρέα Παπανδρέου και πέντε πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η πρωτοβουλία συνδέθηκε με το σκάνδαλο Κοσκωτά και αποτέλεσε την αφετηρία της περιόδου που έμεινε γνωστή ως «Κάθαρση».

Η Ελλάδα βρισκόταν ήδη σε έντονη πολιτική κρίση. Στις 2 Ιουλίου είχε ορκιστεί η κυβέρνηση Τζαννετάκη, με τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού, σε μια συγκυρία όπου η διερεύνηση καταγγελιών για κυβερνητικά πρόσωπα βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Την πρόταση δεν συνυπέγραψαν οι βουλευτές του Συνασπισμού, την υποστήριξαν όμως στην Ολομέλεια. Στις 18 Ιουλίου, η Βουλή αποφάσισε τη σύσταση ειδικής προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση Κοσκωτά και την εξέταση των ενδεχόμενων ευθυνών πολιτικών προσώπων. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η ψηφοφορία κατέγραψε 171 ψήφους υπέρ, 121 κατά, μία παρούσα ψήφο και τρεις λευκές.

Η επιτροπή διερεύνησε την υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης και τις καταγγελίες που αφορούσαν τον Γιώργο Κοσκωτά και τις σχέσεις του με κυβερνητικά στελέχη της περιόδου. Η διαδικασία της 18ης Ιουλίου δεν ήταν η παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά το πρώτο θεσμικό στάδιο που προηγήθηκε αυτής.

Τον Σεπτέμβριο του 1989, μετά το πόρισμα της προανακριτικής, η Βουλή αποφάσισε την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων πολιτικών προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο.

Η δίκη ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1992, με την αθώωση του Ανδρέα Παπανδρέου με ψήφους 7 έναντι 6. Η περίοδος εκείνη εξακολουθεί να διχάζει την πολιτική μνήμη: οι υποστηρικτές της μίλησαν για αναγκαία διαδικασία λογοδοσίας, ενώ οι αντίπαλοί της την περιέγραψαν ως πολιτική δίωξη και τη συνέδεσαν με τον όρο «βρόμικο ’89».

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1456: Η Ζαν ντ’ Αρκ αθωώνεται επίσημα από την Καθολική Εκκλησία, 25 χρόνια μετά την καταδίκη της στην πυρά ως αιρετικής. Η αναθεώρηση της δίκης αναγνωρίζει τη θυσία της ως πολιτική και όχι θρησκευτική, αποκαθιστώντας το όνομά της στη Γαλλία και την Ιστορία.

1550: Οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν για πρώτη φορά τη σοκολάτα στην Ευρώπη, όπου γρήγορα γίνεται το αγαπημένο ρόφημα των αυλικών και των πλουσίων, σηματοδοτώντας την αρχή μιας τεράστιας πολιτισμικής και εμπορικής αλλαγής.

1770: Ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τον ρωσικό στόλο, με τη συμμετοχή τεσσάρων ελληνικών πλοίων. Σε αντίποινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1.000 Έλληνες κατοίκους της πόλης, πυροδοτώντας νέο κύμα έντασης.

1828: Υπογράφεται σημαντικό πρωτόκολλο από τις Μεγάλες Δυνάμεις για την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, με σκοπό να εκδιωχθούν οι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ Πασά από την Πελοπόννησο και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της χώρας.

1913: Στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει το Πέτσοβο, ενισχύοντας την ελληνική παρουσία στις περιοχές της Μακεδονίας και εδραιώνοντας τα εθνικά κέρδη της εποχής.

1923: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτ Ινονού ανακοινώνουν με κοινή δήλωσή τους ότι επήλθε συμφωνία εφ’ όλων των εκκρεμών ζητημάτων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, ανοίγοντας δρόμο για τη Συνθήκη της Λωζάνης.

1928: Στο Τσίλικοθ του Μιζούρι, λανσάρεται το πρώτο ψωμί σε φέτες, μια καινοτομία που αλλάζει οριστικά τη βιομηχανία τροφίμων και τον τρόπο που καταναλώνεται το ψωμί.

1969: Στον Καναδά, η γαλλική γλώσσα εξισώνεται επίσημα με την αγγλική και γίνεται η δεύτερη επίσημη γλώσσα του κράτους, αναγνωρίζοντας τα ιστορικά δικαιώματα των Γαλλοκαναδών.

1974: Η Δυτική Γερμανία νικά με 2-1 την Ολλανδία στον τελικό του Μουντιάλ και κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το «total football» των Ολλανδών δεν αποδεικνύεται αρκετό για να ανατρέψει την πορεία της γερμανικής υπερομάδας.

1989: Συνολικά 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων πέντε υπουργών του ΠΑΣΟΚ, για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λεγόμενη Κάθαρση.

2005: Τέσσερις ισλαμιστές καμικάζι εξαπολύουν τετραπλή βομβιστική επίθεση σε υπόγειους συρμούς και λεωφορείο του Λονδίνου, σκοτώνοντας 56 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 700. Η τραγωδία σοκάρει την Ευρώπη και θυμίζει την 11η Σεπτεμβρίου.

2015: Ο Μίκα Ξαβιέ Τζόνσον, πρώην στρατιωτικός, ανοίγει πυρ σε αστυνομικούς στο Ντάλας, σκοτώνοντας πέντε και τραυματίζοντας άλλους επτά. Το περιστατικό τροφοδοτεί τη συζήτηση για τη βία και τον φυλετικό διχασμό στις ΗΠΑ.

2019: Στις βουλευτικές εκλογές της Ελλάδας, η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη κερδίζει αυτοδυναμία με 39,85%, επαναφέροντας τη Δεξιά στην εξουσία μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ καθιερώνεται ως ο βασικός πόλος της Κεντροαριστεράς, ενώ η Χρυσή Αυγή μένει εκτός Βουλής, σηματοδοτώντας το τέλος της κοινοβουλευτικής της παρουσίας.

Γεννήσεις

1936 – Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης, εμβληματική φωνή της Κρήτης και σύμβολο της δημοκρατίας και της αντίστασης στα χρόνια της Χούντας. Με χαρακτηριστική φωνή γεμάτη πάθος, ανέδειξε το κρητικό τραγούδι και συμμετείχε σε μεγάλες μουσικές παραστάσεις και έργα, όπως ο «Καπετάν Μιχάλης» και το «Άξιον Εστί».

1940 – Ρίνγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλος μουσικός και ντράμερ των The Beatles. Με το χαρακτηριστικό παίξιμο στα τύμπανα και τη ζεστή προσωπικότητά του, συνέβαλε καθοριστικά στον ήχο του συγκροτήματος που άλλαξε την ιστορία της μουσικής. Συνέχισε με επιτυχημένη σόλο καριέρα και παραμένει ενεργός μέχρι σήμερα.

1952 – Λίαμ Νίσον, Βορειοϊρλανδός ηθοποιός, γνωστός για τη βαθιά φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία του. Έγινε διεθνώς αναγνωρίσιμος με την ερμηνεία του ως Oskar Schindler στην ταινία «Schindler’s List», υποψηφιότητα για Όσκαρ, και συνέχισε με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε επιτυχημένες ταινίες δράσης όπως «Taken», «The Grey» και «Batman Begins», εξελίσσοντας την καριέρα του σε σύγχρονο κινηματογραφικό icon.

1958 – Prince (Πρινς Ρότζερς Νέλσον), Αμερικανός τραγουδοποιός, πολυοργανίστας και ερμηνευτής, εμβληματική μορφή της pop, funk, rock και R&B. Ξεχώρισε για τη μουσική του καινοτομία, την εκκεντρική σκηνική παρουσία και τα πολυάριθμα hits όπως «Purple Rain», «When Doves Cry» και «Kiss». Βραβεύτηκε με 7 Grammy, Όσκαρ για το soundtrack του «Purple Rain» και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

1970 – Καφού, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ όλων των εποχών. Κατέκτησε δύο Παγκόσμια Κύπελλα με τη Βραζιλία (1994, 2002) και παραμένει ο μοναδικός παίκτης που έχει συμμετάσχει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς Μουντιάλ. Ξεχώρισε για την ταχύτητα, την αντοχή και την ηγετική του παρουσία σε συλλόγους όπως η Ρόμα και η Μίλαν.

Θάνατοι

1908 – Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και λόγιος, γνωστός ως ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Έγραψε το μυθιστόρημα «Λουκής Λάρας», σημαντικό έργο της ελληνικής πεζογραφίας, ενώ συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς.

2015 – Κρίστοφερ Λι (Christopher Lee), Άγγλος ηθοποιός και τραγουδιστής, εμβληματική μορφή του κινηματογράφου με καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από 60 χρόνια. Είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του Κόμη Δράκουλα σε επτά ταινίες της Hammer Films, καθώς και ως Saruman στη σειρά ταινιών The Lord of the Rings και Count Dooku στα Star Wars. Υπηρέτησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως στέλεχος της RAF, ενώ αργότερα τιμήθηκε με τίτλο Sir το 2009 και έλαβε βραβείο BAFTA Fellowship το 2011.

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