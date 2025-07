2015 – Κρίστοφερ Λι (Christopher Lee), Άγγλος ηθοποιός και τραγουδιστής, εμβληματική μορφή του κινηματογράφου με καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από 60 χρόνια. Είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του Κόμη Δράκουλα σε επτά ταινίες της Hammer Films, καθώς και ως Saruman στη σειρά ταινιών The Lord of the Rings και Count Dooku στα Star Wars. Υπηρέτησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως στέλεχος της RAF, ενώ αργότερα τιμήθηκε με τίτλο Sir το 2009 και έλαβε βραβείο BAFTA Fellowship το 2011.