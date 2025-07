1958 – Κέιτ Μπους, Αγγλίδα τραγουδοποιός, συνθέτρια και παραγωγός. Έγινε διεθνώς γνωστή με το single «Wuthering Heights» το 1978, το οποίο την ανέδειξε ως την πρώτη γυναίκα στη Βρετανία που έγραψε και ερμήνευσε τραγούδι που σκαρφάλωσε στο Νο1 των charts. Με άλμπουμ-σταθμούς όπως τα «Hounds of Love» και «The Kick Inside», ξεχώρισε για την πρωτοποριακή φωνή, το λυρικό βάθος και τη σκηνική θεατρικότητα. Επηρέασε γενιές ως σύμβολο θηλυκής ανεξαρτησίας στη μουσική, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame