Οι New York Times πρόσθεσαν σημείωση συντάκτη σε ένα άρθρο που δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα και περιείχε μια συγκλονιστική εικόνα ενός παιδιού που φέρεται να υποφέρει από λιμοκτονία στη Γάζα.

Η σημείωση ενημερώνει τους αναγνώστες ότι ο Μοχάμεντ Ζακάρια αλ-Μουταουάκ -το αγόρι από τη Γάζα «διαγνωσμένο με σοβαρό υποσιτισμό», που εμφανίζεται στο άρθρο- πάσχει επίσης από «προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας».

«Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μια ιστορία για τους πιο ευάλωτους πολίτες της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Μοχάμεντ Ζακάρια αλ-Μουταουάκ, που είναι περίπου 18 μηνών και πάσχει από σοβαρό υποσιτισμό», δήλωσε εκπρόσωπος του μέσου, σύμφωνα με τη New York Post.

We have appended an Editors' Note to a story about Mohammed Zakaria al-Mutawaq, a child in Gaza who was diagnosed with severe malnutrition. After publication, The Times learned that he also had pre-existing health problems. Read more below. pic.twitter.com/KGxP3b3Q2B