Με εντός έδρας μάχες των δύο Δικεφάλων συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League. H AEK υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και ο ΠΑΟΚ τη νεοφώτιστη Λάρισα, σε δύο αναμετρήσεις που κρύβουν παγίδες για τα φαβορί.

Υπενθυμίζεται ότι η αυλαία της πρεμιέρας πέφτει αύριο, Δευτέρα, με τον αγώνα Λεβαδειακός – Κηφισιά ενώ η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο έχει αναβληθεί και αναμένεται ο ορισμός του από τη Super League.

ΑΕΚ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (20:15 – COSMOTE Sport 1)

Η ΑΕΚ μπαίνει στο νέο πρωτάθλημα με στόχο να αφήσει οριστικά πίσω το κακό φινάλε που είχε πέρσι, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο. Με τον Νίκολιτς στον πάγκο της έχει αλλάξει τη φιλοσοφία της, παίζει περισσότερο για το αποτέλεσμα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, έχοντας διαφοροποιήσει και τον τρόπο παιχνιδιού. Το βάρος αυτήν την περίοδο έχει πέσει στην Ευρώπη, καθώς την Πέμπτη είχε το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για την πρόκριση στο Κόνφερενς Λιγκ, όπου και έμεινε στο 1-1 στο Βέλγιο. Ο Νίκολιτς είναι πιθανό να κάνει αλλαγές, καθώς ακολουθεί και η ρεβάνς με τη βελγική ομάδα. Από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Περέιρα.

Η σεζόν ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο για τον Πανσερραϊκό με τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από την Καβάλα. Και το επίσης σημαντικό είναι πως έχει προβληματίσει γενικά περισσότερο μέχρι στιγμής και μπαίνει στο πρωτάθλημα με ένα ερωτηματικό για τη συνέχεια. Έχει πολύ δύσκολο έργο στην πρεμιέρα, αλλά θα παίξει χωρίς άγχος με στόχο να βάλει δύσκολα στην αντίπαλο της. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο Πανσερραϊκός δεν θα έχει στην άκρη του πάγκου του τον νέο προπονητή Μπάτσι, καθώς αποβλήθηκε στο ματς Κυπέλλου με την Καβάλα, ενώ από προβλήματα προέρχονται ο αμυντικός Αρμουγκόμ, ο μέσος Ζελέν κμαι ο νεαρός γκολκίπερ Πουρλιοτόπουλος.

ΠΑΟΚ – ΛΑΡΙΣΑ (21:00 – Nova Sports Prime)

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία ιστορική σεζόν, καθώς θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του και θέλει να πάρει το πρωτάθλημα για έναν επιπλέον λόγο. Κάνει κινήσεις, δίνει χρήματα, όπως φάνηκε και στην περίπτωση Ζαφείρη και έχει «ψήσει» τον κόσμο του, τον οποίο όμως θα στερηθεί στην πρεμιέρα, καθώς είναι τιμωρημένος με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από πέρσι. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε την Πέμπτη τον πρώτο αγώνα με την Ριέκα στο Γιουρόπα Λιγκ, όπου και έχασε με 1-0, και είναι πιθανό ο Λουτσέσκου να κάνει κάποιες αλλαγές. Από προβλήματα προέρχονται οι μεσοεπιθετικοί Τάισον, Πέλκας, Σορετίρε, από την άλλη έχει τεθεί στη διάθεση του ο εξτρέμ Ντεσπόντοφ.

Η ΑΕΛ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία και μπαίνει αμέσως στα δύσκολα, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό της επιτρέπει να παίξει χωρίς πίεση και άγχος, δοκιμάζοντας και τις δυνάμεις της εν όψει της δύσκολης συνέχειας, καθώς έκανε αλλαγές στο ρόστερ και χρειάζεται χρόνο. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί και την απουσία κόσμου στην προσπάθεια της να κοντράρει όσο μπορεί τον αντίπαλο της. Η Λάρισα πέρασε δύσκολα στο Κύπελλο αποκλείοντας την Καλαμάτα με ανατροπή, καθώς βρέθηκε να χάνει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πετράκης ξέρει ότι η ομάδα του χρειάζεται επίσημα παιχνίδια και χρόνο και θέλει να δει πρόοδο στο δύσκολο ματς που την περιμένει.