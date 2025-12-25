Ένας παίκτης του Powerball από το Αρκάνσας κέρδισε το ιστορικό τζάκποτ των 1,81 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κλήρωση της παραμονής των Χριστουγέννων την Τετάρτη, τερματίζοντας μια περίοδο τριών μηνών χωρίς κέρδη.

Οι νικητήριοι αριθμοί ήταν 04, 25, 31, 52 και 59, με τον αριθμό Powerball να ήταν το 19.

Οι τελικές πωλήσεις εισιτηρίων ώθησαν το τζάκποτ υψηλότερα από το αναμενόμενο, καθιστώντας το το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο έπαθλο Powerball του 2025, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Powerball.

«Συγχαρητήρια στον νεότερο νικητή του τζάκποτ του Powerball! Πρόκειται πραγματικά για ένα εξαιρετικό έπαθλο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου», δήλωσε ο Matt Strawn, πρόεδρος της Powerball Product Group και διευθύνων σύμβουλος της Iowa Lottery, σύμφωνα με την ιστοσελίδα. «Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το τζάκποτ — κάθε εισιτήριο που αγοράζεται βοηθά στην υποστήριξη δημόσιων προγραμμάτων και υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα».

Η τελευταία κλήρωση με νικητή τζάκποτ ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν δύο παίκτες -ο ένας από το Μιζούρι και και ο άλλος από το Τέξας- κέρδισαν 1,78 δισεκατομμύρια δολάρια.