Σε υψηλούς τόνους αναμένεται η σημερινή αναμέτρηση στη Βουλή, καθώς στις 9:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

Η συζήτηση είναι δεδομένο ότι θα επεκταθεί σε όλα τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας, καθώς εκτός από το πεδίο της ενέργειας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η τραγωδία στα Τέμπη αλλά και το ζήτημα των υποκλοπών, εξακολουθούν να πυροδοτούν πολιτικές αντιπαραθέσεις, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάσσει στην ατζέντα τα ζητήματα της Δικαιοσύνης και του κράτους Δικαίου.

Στο επίκεντρο η Δικαιοσύνη

Στο πλαίσιο αυτό, στο φόντο της συζήτησης θα βρεθεί και η πρόσφατη δικαστική απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών, μια απόφαση που όπως υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές αποδεικνύει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, απορρίπτοντας αιτιάσεις περί παρεμβάσεων.

Η κυβέρνηση υπενθυμίζει και αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbeast να το επαναλάβει ο πρωθυπουργός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά ιδιώτες και αποτελεί συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου, η οποία είχε καταλήξει πως δεν προέκυψαν ευθύνες για κρατικούς λειτουργούς. Παράλληλα, θα επαναλάβει ότι δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, επιμένοντας πως «η Δικαιοσύνη λειτουργεί και λαμβάνει τις αποφάσεις της».

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει και στις θεσμικές αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν το 2022 με τον νόμο 5002, για την αυστηροποίηση του πλαισίου άρσης απορρήτου και την απαγόρευση εμπορίας και χρήσης παράνομων λογισμικών. Στο πλαίσιο αυτό θα υπενθυμίσει ότι πλέον αιτήματα για λόγους εθνικής ασφάλειας μπορούν να υποβάλουν μόνο η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική, ενώ απαιτείται διπλή εισαγγελική έγκριση. Για πολιτικά πρόσωπα προβλέπονται πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες, συμπεριλαμβανομένης της άδειας του Προέδρου της Βουλής.

Προ των πυλών νέα σύγκρουση

Το ΠΑΣΟΚ έχει προαναγγείλει αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αλλά και ενδεχόμενη πρόταση για νέα εξεταστική επιτροπή. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων προτάσεων όταν αυτές κατατεθούν επισήμως, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη δημόσια ζωή «σε ένα ατελείωτο δικαστήριο» αντί να παρουσιάζει κοστολογημένες πολιτικές θέσεις.

«Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα»

Όσον αφορά στα ενεργειακά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει για τους «επαγγελματίες ανησυχούντες», με αφορμή τις συμφωνίες με τις Chevron και ExxonMobil ότι η «Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι στα λόγια», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μετατρέπεται σε βασική πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου προς τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και καλώντας όποιον διαφωνεί με αυτές τις αποφάσεις να προβάλλει αντεπιχειρήματα και να καταθέσει προτάσεις.

Άλλωστε χθες στο υπουργικό συμβούλιο απάντησε και στην κριτική περί «παγίδων» στις ρήτρες των συμφωνιών, εξηγώντας ότι οι προβλέψεις αυτές έχουν στόχο τη θωράκιση του Δημοσίου από ενδεχόμενες μελλοντικές αξιώσεις αποζημιώσεων. «Κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία σχετική διατύπωση που να θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη ρήτρα που αφορά πιθανές μελλοντικές οριοθετήσεις υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ με τη Λιβύη, στο πλαίσιο προκαταρκτικών τεχνικών συζητήσεων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ρήτρα διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση συμφωνίας οριοθέτησης, δεν θα υπάρξουν απαιτήσεις αποζημίωσης εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι οι σχετικές συμβάσεις έχουν ήδη εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου και θα κατατεθούν άμεσα προς κύρωση στη Βουλή.