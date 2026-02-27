Ο Παναθηναϊκός έγινε ο «σωτήρας» της Ελλάδας στην Ευρώπη! Η ομάδα του Τριφυλλιού κατάφερε να πάρει ισοπαλία στο Πλζεν και να προκριθεί στην επόμενη φάση, χαρίζοντας πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας στη μάχη για την 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Η πρόκριση αυτή κρατάει ζωντανή την ελπίδα για καλύτερη εκπροσώπηση στα ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης σεζόν.

Οι Πράσινοι έδωσαν στην Ελλάδα 400 βαθμούς και ταυτόχρονα απέκλεισαν τη Βικτόρια Πλζεν, αφήνοντας την Τσεχία με δύο ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη. Η συγκομιδή των 12.900 βαθμών για τη χώρα μας αποτελεί ρεκόρ σε ετήσια βάση στο UEFA ranking, αλλά δεν έλειψαν οι… πικρές στιγμές.

Ο ΠΑΟΚ υπέστη ήττα από τη Θέλτα και αποχαιρέτησε το Europa League, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς προχώρησε στο Conference League, αφήνοντας τη Λωζάνη εκτός και φέρνοντας τη δεύτερη τσέχικη ομάδα στην επόμενη φάση. Με τη νίκη αυτή, η Τσεχία πρόσθεσε άλλους 700 βαθμούς στο ενεργητικό της έναντι των 400 της Ελλάδας, διευρύνοντας τη διαφορά στα 1.200 περίπου και δυσκολεύοντας τη μάχη μας για την 10η θέση.

Παρόλα αυτά, η απόσταση δεν είναι μη αναστρέψιμη: η ελληνική ομάδα χρειάζεται περίπου τρεις νίκες για να καλύψει το χαμένο έδαφος, ενώ πλέον και οι δύο χώρες έχουν από δύο εκπροσώπους που συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Η 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA κρύβει μεγάλα πλεονεκτήματα για τη νέα σεζόν: ο πρωταθλητής της Ελλάδας θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ο δεύτερος θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ ο τρίτος θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League. Ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου, που θα περάσει απευθείας στα play-offs του Europa League.

Βαθμολογία UEFA

9. Τουρκία 51.075 (2/5)

10. Τσεχία 48.325 (2/5)

11. Ελλάδα 47.112 (2/5)

12. Πολωνία 46.225 (2/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (1/5)

15. Κύπρος 35.443 (1/4)

16. Ελβετία 34.700 (1/5)