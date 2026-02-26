Το νέο επεισόδιο του Survivor ήρθε το βράδυ της Πέμπτης (26/02) και τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στον αγώνα που θα ακολουθούσε. Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα κονταροχτυπιόντουσαν για τον αγώνα επάθλου.

Οι παίκτες βρέθηκαν μπροστά στον Γιώργο Λιανό ο οποίος αφού τους καλωσόρισε τους έκανε μια ανακοίνωση. Όπως τους ενημέρωσε, η Λήδα Μυλωνά αποχώρησε από το Survivor λόγω ενός θέματος υγείας.

«Survivors καλωσήρθατε στον αγώνα επάθλου της εβδομάδας. Ήρθε η ώρα να κλείσει η εβδομάδα με τον τελευταίο αγώνα επάθλου και πριν προχωρήσουμε στην συζήτησή μας, γιατί έχουμε αρκετές εξελίξεις, έχω να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά στην ομάδα των Αθηναίων. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Λήδα Μυλωνά λόγω ιατρικού θέματος που αντιμετωπίζει δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο Survivor» είπε ο παρουσιαστής του Survivor και έδωσε τον λόγο στη Μαντίσσα.

Η συμπαίκτρια της Λήδας Μυλωνά μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνη και τόνισε πως από την στιγμή που έφτασε στον Άγιο Δομίνικο «έδεσαν» αμέσως και ήταν σα να γνωριζόντουσαν καιρό.