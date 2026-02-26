Ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει την ανατροπή στην έδρα της Θέλτα, μετά την ήττα του με 1-2 στην Τούμπα, για να πάρει την πρόκριση για τους «16» του Europa League, με τις απουσίες να είναι πολλές.

Οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών και η αποστολή τους στην Ισπανία δεν είναι εύκολη, παρ’ όλα αυτά είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και από εκεί και πέρα θα δουν αν θα προκριθούν ή όχι.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του τους Παβλένκα, Λόβρεν, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Ζίβκοβιτς, οπότε υπάρχουν πολλές αλλαγές στην αρχική 11άδα.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τσιφτσής, η αμυντική τετράδα αποτελείται από Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα, στο κέντρο θα είναι οι Οζντόεφ, Ζαφείρης και Μπιάνκο, ενώ οι Σάντσες και Χατσίδης θα είναι τα στηρίγματα του προωθημένου Γιακουμάκη.