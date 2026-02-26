Ο Μανώλης Σιώπης τραυματίστηκε στον δικέφαλο στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν και έμεινε εκτός αποστολής, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην έχει ούτε ένα αμυντικό χαφ στη διάθεσή του.

Το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, πριν μία εβδομάδα, αφήνει τα πάντα ανοιχτά σε ό,τι αφορά την πρόκριση στους «16» του Europa League, με τους «πράσινους» να στέκονται άτυχοι καθώς έχασαν κι άλλο παίκτη με τραυματισμό.

Ο λόγος, όπως προαναφέρθηκε, για τον Σιώπη, ο οποίος ένιωσε ένα σφίξιμο στον δικέφαλο και έμεινε εκτός αποστολής τελικά, με τον Μπενίτεθ να μην έχει, πλέον, ούτε ένα αμυντικό χαφ στη διάθεσή του.

Ο Ισπανός προπονητής παρατάσσει τον Παναθηναϊκό με 3-4-3 και στην αρχική 11άδα είναι οι Λαφόν, Ίνγκασον, Κάτρης, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τεττέη.