Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκε ο Άντονι Λόπες, τερματοφύλακας της Ναντ, για να δώσει τη δυνατότητα στους Μουσουλμάνους συμπαίκτες του να πιουν νερό και να φάνε κάτι, διακόπτοντας τη νηστεία του Ραμαζανιού.

Το Ραμαζάνι προκαλεί πάντα προβλήματα στις ομάδες καθώς οι Μουσουλμάνοι παίκτες πρέπει να τηρούν πιστά τη νηστεία. Με τη Ναντ, όμως, να δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, ο τερματοφύλακάς της σκέφτηκε ότι οι Μουσουλμάνοι συμπαίκτες του καλό θα ήταν να φάνε κάτι και να πιουν νερό, οπότε… κατέβασε ιδέα.

Στο ματς με τη Χάβρη, ο Άντονι Λόπες, για τον οποίο ο λόγος, έπεσε στο έδαφος και προσποιήθηκε πως τραυματίστηκε, αν και δεν είχε υπάρξει καμία επαφή με αντίπαλο. Έτσι, με το παιχνίδι να έχει διακοπεί, οι Μουσουλμάνοι παίκτες της Ναντ βρήκαν την ευκαιρία να κατευθυνθούν προς τον πάγκο της ομάδας για νερό και φρούτα.

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Premier League, στο γαλλικό πρωτάθλημα δεν προβλέπονται διακοπές αγώνα για θρησκευτικούς λόγους, οπότε δεν υπάρχουν σύντομα διαλείμματα μετά τη δύση του ηλίου ώστε να διακόψουν τη νηστεία τους οι παίκτες.

Έτσι, ο Λόπες έκανε τον τραυματία, η δύση του ηλίου ήρθε και οι Μουσουλμάνοι παίκτες της Ναντ μπορούσαν να πάρουν δυνάμεις.