Η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα εντοπίστηκε τελικά στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Βερολίνο.

Η κοπέλα είναι καλά στην υγεία της, ενώ έχει ενημερωθεί και η οικογένειά της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, το κινητό της τηλέφωνο είχε δώσει στίγμα στη γερμανική πρωτεύουσα στις 9 Φεβρουαρίου, δηλαδή σχεδόν έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της.

Η 16χρονη αναμένεται να φιλοξενηθεί το επόμενο διάστημα σε ειδική δομή για ανήλικους στο Βερολίνο, όπου θα βρίσκεται υπό την παρακολούθηση κοινωνικών λειτουργών. Παράλληλα, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με την οικογένειά της, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε.

Επιστρέφει στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, διίστανται οι πληροφορίες για το αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Η πρώτη πληροφόρηση ανέφερε ότι θα επέστρεφε σύντομα, όμως από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε σε δομή προστασίας ανηλίκων αυτό αλλάζει, ειδικά αν η ανήλικη καταθέση ότι δεν θέλει να γυρίσει σπίτι της.

Υπενθυμίζεται, ότι η ανήλικη που διέμενε στην Πάτρα, κάλεσε ταξί και έφτασε στην Αθήνα, όπου είχε κλείσει αεροπορικό εισιτήριο με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας το όνομα της Ουκρανής ηθοποιού Ιρίνα Μέλνικ.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη ηθοποιός είναι γνωστή, επειδή συμμετέχει σε ταινίες και σειρές που πραγματεύονται υποθέσεις με εξαφανίσεις ανηλίκων και η ίδια συνήθως υποδύεται την αστυνομικό ή γενικώς το πρόσωπο που προσπαθεί να βρει τα παιδιά.

Ενδεικτικά, η πιο πρόσφατη ταινία της «The Silence», έχει θέμα της την εξάρθρωση ενός σκοτεινού κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεις ανηλίκων.

Η Ιρίνα Μέλνικ υποδύεται τον ρόλο μίας αστυνομικού που μαζί με την ομάδα της αποκαλύπτει σταδιακά τη συστηματική κακοποίηση ευάλωτων παιδιών και νεαρών γυναικών από ισχυρούς και υπεράνω υποψίας ανθρώπους.

Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της

Δύο χρόνια φαίνεται πως προετοίμαζε βήμα – βήμα τη φυγή της η 16χρονη. Με κάθε τρόπο προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα που θα την βοηθούσαν να πετύχει τον στόχο της.

«Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», είχε πει παλιά της συμμαθήτρια.

Το έντονο επεισόδιο στο σπίτι της

Λίγο καιρό πριν εξαφανιστεί η Λόρα και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου φέρεται να διαδραματίστηκε ένα έντονο επεισόδιο στο σπίτι της, με αποτέλεσμα η ανήλικη να αρχίσει να οργανώνει την εξαφάνισή της, αλλά και να προτρέπει τη μητέρα της να την ακολουθήσει.

«Θέλω να φύγουμε μαζί, μαζί υποφέρουμε», φέρεται να είπε η Λόρα στη μητέρα της.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είχε πει πως η οικογένεια κατέθεσε στην αστυνομία τότε, με τον πατέρα να υποστηρίζει ότι φοβάται μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, η επιμέλεια είχε αφαιρεθεί για μερικές μέρες από τον πατέρα, το διάστημα που η οικογένεια έμενε στη Γερμανία.

Τότε, η 16χρονη είχε μείνει σε δομή, έπειτα από καταγγελία γείτονα που ανέφερε πως το παιδί κακοποιούνταν λεκτικά από τον πατέρα του.