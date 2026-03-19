Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εντοπίσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες μη αναγνωρισμένα drones πάνω από το Fort Lesley J. McNair στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση και μίλησαν στη Washington Post.

Όπως ανέφεραν δύο από τις πηγές, οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στην προέλευσή τους, ενώ ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί στενότερα πιθανές απειλές λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο, μέσα σε μία νύχτα το τελευταίο δεκαήμερο εντοπίστηκαν πολλαπλά drones πάνω από την εγκατάσταση, γεγονός που οδήγησε σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο μετακίνησης των Ρούμπιο και Χέγκσεθ, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει αλλαγή στη διαμονή τους, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο. Οι χώροι διαμονής τους στη βάση είχαν δημοσιοποιηθεί από μέσα ενημέρωσης τον Οκτώβριο.