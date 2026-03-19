Το Κατάρ γνωστοποίησε ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στη βασική του εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου, η οποία είχε ήδη δεχθεί πλήγμα και την προηγούμενη ημέρα.

Iran is now striking Gulf nation oil and gas infrastructure in earnest, claiming the move is retaliation for the targeting of industry across Iran by a the U.S. and Israel. pic.twitter.com/y7Ox7hh2VH — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.

تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بصواريخ باليستية من إيران، استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى وقوع أضرار.



حفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.



The Ministry of Defense of State of Qatar announces that State of Qatar was attacked ballistic… pic.twitter.com/Ll7NF3ZbLn — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) March 19, 2026

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, που ήδη υπέστη ζημιά χθες.

«Η εγκατάσταση εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.

Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».

«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on its LNG Facilities



In addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026

Το Ιράν απείλησε ότι θα στοχοποιούσε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το μεγαλύτερο στον κόσμο και βρίσκεται στο Ιράν, έχουν χαρακτηριστεί από το Κατάρ ως μια επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια.

Τι έγινε την 20η ημέρα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής

Στο Ιράν, ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ φέρεται να έχει σκοτωθεί, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από κρατικά μέσα ενημέρωσης των θανάτων του ισχυρού επικεφαλής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί και του επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ των Φρουρών της Επανάστασης. Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι απείλησε με «αποφασιστικά και επώδυνα» αντίποινα για τη δολοφονία του Λαριτζανί, ενώ ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν διεμήνυσε ότι οι υπαίτιοι «θα πληρώσουν».

Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο Στενό του Ορμούζ, έπειτα από πλήγμα με βλήμα.

Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν μετά από ιρανικό πλήγμα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πεντάγωνο φέρεται να έχει ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 200 δισ. δολαρίων για τη στήριξη της πολεμικής προσπάθειας. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για την «καταστροφή του ιρανικού κράτους τρομοκρατίας» και αφήνοντας τους συμμάχους των ΗΠΑ να διαχειριστούν τις επιπτώσεις στο Στενό του Ορμούζ.

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας τονίζει ότι κρατά το δικαίωμα να προχωρήσει σε στρατιωτικές κινήσεις, «εάν κριθεί αναγκαίο», ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου, στο πλαίσιο της έντασης που προκλήθηκε από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.