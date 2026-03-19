Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν ότι η λειτουργία μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου αναστέλλεται προσωρινά, μετά την πτώση θραυσμάτων από πυραύλους που αναχαιτίστηκαν, όπως έγινε γνωστό νωρίς τα ξημερώματα της Πέμπτης από το εμιράτο.

«Οι εγκαταστάσεις αερίου έκλεισαν» ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου των ΗΑΕ μέσω X, εξηγώντας πως αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στα «συμβάντα» στις «εγκαταστάσεις αερίου στη Χαμπσάν και στο κοίτασμα (πετρελαίου) Μπαμπ», που «οφείλονταν σε συντρίμμια που κατέπεσαν έπειτα από επιτυχείς αναχαιτίσεις πυραύλων».

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», σύμφωνα με τις αρχές του εμιράτου.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ από την πλευρά του σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε μέσω X τόνισε πως «καταδικάζει σθεναρά και καταγγέλλει» τις ιρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, που χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το Ιράν απείλησε χθες να εντείνει τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Κόλπο εάν ο δικός του ενεργειακός τομέας παραμείνει στο στόχαστρο, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Νότια Παρς, που μοιράζεται με το Κατάρ.