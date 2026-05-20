Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο που δείχνει δύο παιδιά να ληστεύουν ηλικιωμένη στο Μενίδι, η οποία μάλιστα είναι συγγενής βουλευτή.

Σύμφωνα με το Mega που πρόβαλε το βίντεο, δράστες είναι μια 15χρονη κοπέλα και ένα 8χρονο αγοράκι.

Τα παιδιά την ακολουθούν καθώς φτάνει στο σπίτι της, την πλησιάζουν, τη σπρώχνουν, τη ρίχνουν κάτω και της αποσπούν τα χρήματα και τα προσωπικά της αντικείμενα.

Στη συνέχεια βγαίνουν έξω και προσπαθούν να διαφύγουν. Η γυναίκα βγαίνει έξω και προσπαθεί να φωνάξει για βοήθεια.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν τυχαία ειδοποιούνται από περίοικους, σπεύδουν και βρίσκουν τα δύο παιδιά κρυμμένα πίσω από ένα αυτοκίνητο και προχωρούν στη σύλληψή τους.

Το Mega ανέφερε ότι η ηλικιωμένη είναι καλά στην υγεία της, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 8χρονο αγοράκι είχε συλληφθεί για κλοπή λίγες μέρες πριν.