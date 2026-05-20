Μια δικαστική εξέλιξη-βόμβα αλλάζει τις ισορροπίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κούβα, καθώς, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Reuters, η αμερικανική δικαιοσύνη άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών, τέσσερις φόνους και καταστροφή αεροσκαφών.



Η υπόθεση αφορά το 1996, όταν ως υπουργός Άμυνας φέρεται να συνδέεται με την κατάρριψη από κουβανικά μαχητικά δύο αεροπλάνων της οργάνωσης εξόριστων «Brothers to the Rescue» πάνω από διεθνή ύδατα, παρασύροντας στον θάνατο τέσσερα άτομα. Ενώ το Μαϊάμι τιμά τη μνήμη των θυμάτων, η Αβάνα τηρεί σιγή ιχθύος, με την έκδοση του ιστορικού ηγέτη να θεωρείται απίθανη.



Η Ουάσινγκτον αναμένει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο», αφού του ασκήθηκε δίωξη για φόνο, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους.



Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, ο Μπλανς παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στο Πεντάγωνο.



«Η δίωξη αυτή δεν είναι τέχνασμα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναμένουμε επομένως ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαϊάμι.



Ο Μπλανς αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον περασμένο Ιανουάριο και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.