Ο γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Βαρδακαστάνης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε στην πορεία του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας στο Mega, είπε ότι «περιμένουμε να δούμε ποιον θα καθορίσει στρατηγικό του αντίπαλο ο κ. Τσίπρας – εμείς έχουμε ορίσει τη Νέά Δημοκρατία. Αφού γίνουν εκλογές και ο λαός θα τοποθετήσει τον καθένα εκεί που πιστεύει, τότε θα δούμε με ποιον μπορούμε να συνεργαστούμε εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα».

Επίσης, προανήγγειλε πως αύριο το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει νέο κύμα διεύρυνσης, τονίζοντας ότι τα ψηφοδέλτια θα είναι έτοιμα τέλος Ιουνίου.

«Εμείς εργαζόμαστε, έχουμε το πρόγραμμά μας, τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι έτοιμα τέλος Ιουνίου, αύριο ανακοινώνουμε νέο κύμα διεύρυνσης, θα δείτε. Ο κ. Σκανδαλίδης ηγείται αυτού, θα τα ανακοινώσει ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά.