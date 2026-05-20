Μια αιφνιδιαστική και δυναμική παρέμβαση πραγματοποίησαν μέλη της οργάνωσης March to Gaza Greece πάνω σε πεζογέφυρα της λεωφόρου Κηφισού, προκαλώντας την προσοχή των διερχόμενων οδηγών, καθώς άναψαν δεκάδες καπνογόνα και ανάρτησαν ένα τεράστιο γιγαντοπανό με το σύνθημα «Ούτε κύμα πίσω – Λευτεριά στην Παλαιστίνη», φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης. Η έκτακτη αυτή δράση έγινε ως απάντηση στη βίαιη σύλληψη ακτιβιστών της διεθνούς ανθρωπιστικής αποστολής από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η κατάσταση περιπλέκεται δραματικά, καθώς τα ελληνικά πληρώματα που βρίσκονται υπό κράτηση στο Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν αμέσως απεργία πείνας. Με μια σκληρή επιστολή, οι Έλληνες κρατούμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τις ισραηλινές αρχές, τις οποίες κατηγορούν για παράνομη επίθεση και ομηρία, ενώ αφήνουν σαφείς αιχμές για τη στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.



«Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις μας να πράξουν τα δέοντα για τον επαναπατρισμό μας, γνωρίζοντας καλά τον βαθμό συνενοχής τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά, καλώντας το κίνημα σε εγρήγορση.



Παράλληλα, η νομική ομάδα του κινήματος στην Αθήνα παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.



Η δικηγόρος Αναστασία Ματσούκα υπογράμμισε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στερούνται κάθε διεθνούς νομιμότητας και τόνισε ότι η άσκηση άμεσης πολιτικής πίεσης από την ελληνική πλευρά είναι πλέον ζήτημα ζωτικής σημασίας.

