Μια εντυπωσιακή κρητική λύρα ύψους 10 μέτρων διεκδικεί θέση στο βιβλίο Γκίνες, καθώς, σύμφωνα με τον δημιουργό της, Μιχάλη Ζουριδάκη, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρητική λύρα στον κόσμο.

Το μοναδικό έργο βρίσκεται στα Πιτσίδια Ηρακλείου, κοντά στα Μάταλα, και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών. Η γιγάντια λύρα έχει τοποθετηθεί σε σημείο ορατό από τον κεντρικό δρόμο, ώστε να μπορούν να τη βλέπουν όσοι περνούν από την περιοχή.

Έξι μήνες δουλειάς για τη μεγαλύτερη κρητική λύρα

Για την κατασκευή της λύρας χρειάστηκαν έξι μήνες εντατικής εργασίας. Εμπνευστής και δημιουργός του έργου είναι ο Μιχάλης Ζουριδάκης, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews εξήγησε ότι η ιδέα γεννήθηκε από την αγάπη για την κρητική παράδοση.

«Θέλουμε να δείξουμε ότι στηρίζουμε την παράδοση εδώ στην Κρήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζουριδάκης, περιγράφοντας το κίνητρο πίσω από τη δημιουργία της εντυπωσιακής κατασκευής.

Η κατασκευή της λύρας δεν έγινε από ξύλο ή σίδερο, αλλά από πολυεστέρα. Όπως εξήγησε ο κ. Ζουριδάκης, αρχικά εξετάστηκαν διάφορες επιλογές υλικών, μεταξύ των οποίων το ξύλο και το σίδερο. Τελικά, όμως, επιλέχθηκε ο πολυεστέρας, καθώς προσφέρει πιο ελαφριά κατασκευή και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. «Ήμασταν ανάμεσα σε ξύλο και σίδερο, αλλά τελικά αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολυεστέρα γιατί είναι πιο ελαφριά κατασκευή και αντέχει στο χρόνο», σημείωσε.

Ο δημιουργός της γιγάντιας λύρας τόνισε ότι το έργο έγινε με μεράκι και αγάπη για την Κρήτη και την παράδοσή της. «Το κάναμε με αγάπη και μεράκι», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος δεν είναι μόνο η κατάκτηση ενός ρεκόρ, αλλά και η ανάδειξη της κρητικής μουσικής ταυτότητας.

Η κρητική λύρα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της μουσικής παράδοσης του νησιού και η συγκεκριμένη κατασκευή φιλοδοξεί να γίνει νέο σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Η αίτηση για το βιβλίο Γκίνες

Σύμφωνα με τον κ. Ζουριδάκη, έχει ήδη κατατεθεί αίτηση για την ένταξη της λύρας στο βιβλίο Γκίνες.

Η ομάδα που βρίσκεται πίσω από την κατασκευή αναμένει πλέον την παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας επιτροπής, ώστε να γίνει η επίσημη αξιολόγηση και να οριστικοποιηθεί αν η γιγάντια κρητική λύρα θα κατακτήσει τον τίτλο της μεγαλύτερης στον κόσμο.

Νέο αξιοθέατο στα Πιτσίδια

Η λύρα βρίσκεται στα Πιτσίδια Ηρακλείου, κοντά στα Μάταλα, μια περιοχή με έντονη τουριστική κίνηση και ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα.

Η τοποθέτησή της πάνω στον κεντρικό δρόμο την καθιστά εύκολα ορατή στους περαστικούς και μπορεί να εξελιχθεί σε νέο σημείο ενδιαφέροντος για επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την κρητική παράδοση με έναν εντυπωσιακό και πρωτότυπο τρόπο.

Η Κρήτη, μέσα από αυτή τη γιγάντια λύρα, επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα πολιτισμού, ταυτότητας και δημιουργικότητας, διεκδικώντας παράλληλα μια θέση στη διεθνή λίστα των ρεκόρ Γκίνες.