Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων καταγράφονται το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026 στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, μετά από καραμπόλα επτά αυτοκινήτων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρυση, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και δυσχέρεια στη διέλευση των οχημάτων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από την καραμπόλα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση και προβλήματα καταγράφονται και στην κάθοδο του Κηφισού. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά ξεκινούν από το ύψος της Καλυφτάκη και φτάνουν μέχρι λίγο μετά τη Μεταμόρφωση, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς η απογευματινή αιχμή συμπίπτει με τις επιπτώσεις από το τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό.

Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο της Αθήνας.

Η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Αμαρουσίου και εκτείνεται έως τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δημιουργώντας έντονη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται προς το κέντρο.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο ρεύμα ανόδου, όπου ωστόσο καταγράφονται κατά διαστήματα επιβαρύνσεις σε επιμέρους σημεία της λεωφόρου.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 με 15 λεπτά, από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μαραθώνος, λόγω αυξημένου όγκου οχημάτων.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Οι οδηγοί που κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση παραμένει έντονη σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τις καθυστερήσεις να αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.