Νέες ισορροπίες στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα φέρνει η ξαφνική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, που αποκάλυψε την πρόθεσή του να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Πεκίνου. «Θα του μιλήσω» είπε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος.



«Μιλώ σε όλους (…) Θα το δουλέψουμε αυτό, το πρόβλημα της Ταϊβάν», είπε.



Το πιο αξιοσημείωτο είναι πως ο Τραμπ εξέφρασε αυτή την προθυμία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Κίνα, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε «εκπληκτική». Η εξέλιξη αυτή βάζει «φωτιά» στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κίνας, κρατώντας σε αναμμένα κάρβουνα τη διεθνή διπλωματία για τις επόμενες κινήσεις.



Μια συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Λάι θα αποτελούσε σημαντική διπλωματική εξέλιξη καθώς οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ταϊβάν δεν έχουν μιλήσει απευθείας από το 1979, όταν η Ουάσινγκτον αναγνώρισε επισήμως την Κίνα, διακόπτοντας τους διπλωματικούς δεσμούς της με το νησί.



«Δεν βιάζομαι» για το Ιράν, λέει ο Τραμπ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι δεν βιάζεται για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, δηλώνοντας ότι η επίτευξη των στόχων της (στρατιωτικής) επιχείρησης είναι πιο σημαντική από το να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.