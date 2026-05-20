Στο λιμάνι του Ασντόντ αναμένεται να αφιχθούν σταδιακά, εντός των επόμενων ωρών, οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla» για τη Γάζα, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η ελληνική πλευρά από τις ισραηλινές Αρχές.

Την ενημέρωση έκανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, επισημαίνοντας ότι στο Ασντόντ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των Ελλήνων πολιτών.

Παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με την κ. Ζωχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ αναμένεται να μεταβεί, πιθανότατα αύριο το πρωί, στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή.

Στόχος της ελληνικής διπλωματικής αποστολής είναι να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί ο ταχύτερος και ασφαλέστερος επαναπατρισμός τους.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τόνισε ότι το υπουργείο έχει ήδη προβεί σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, ζητώντας να υπάρξει μέριμνα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, καθώς και ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

«Απαιτούμε σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο»

Η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ για την προστασία των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο.

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», υπογράμμισε η κ. Ζωχιού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς και τους οικείους των επιβαινόντων, προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση για κάθε εξέλιξη.

Σοβαρό περιστατικό το μη επανδρωμένο πλωτό στη Λευκάδα

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντάς το «ιδιαίτερα σοβαρό» και σημειώνοντας ότι προκαλεί προβληματισμό στην ελληνική πλευρά.

Όπως ανέφερε, ο υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ζήτημα στους Ευρωπαίους εταίρους στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους και ζήτησαν ενημέρωση για το πόρισμα της έρευνας.

Το θέμα τέθηκε και στην επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντριι Σιμπίχα, με την ελληνική πλευρά να μεταφέρει τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε ότι μόλις το επίσημο πόρισμα του ΓΕΕΘΑ περιέλθει στο υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και στα επίσημα διαβήματα, τόσο διμερώς όσο και διεθνώς.

Μήνυμα για τη Μεσόγειο: «Δεν θα γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων»

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ έστειλε αυστηρό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η περιοχή να μη μετατραπεί σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

«Ανυπόστατο δόγμα» η «Γαλάζια Πατρίδα»

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για νομοσχέδιο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα», η κ. Ζωχιού σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολιάζει δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Ωστόσο, τόνισε ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες και θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου, προτού αντιδράσει αναλόγως.

«Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, σημειώνοντας όμως ότι δεν υπάρχει σύγκλιση ως προς το εύρος της συζήτησης.

Τον Ιούνιο η περιοδεία Γεραπετρίτη στα Δυτικά Βαλκάνια

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε και στην ελληνική πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως το αρχαιότερο μέλος της ΕΕ στην περιοχή, στηρίζει εδώ και χρόνια την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, το επόμενο βήμα της πρωτοβουλίας είναι η περιοδεία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στα Δυτικά Βαλκάνια τον ερχόμενο Ιούνιο.

Η Ελλάδα, όπως είπε, είναι έτοιμη να παράσχει τεχνογνωσία σε κρίσιμους τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η δημόσια διοίκηση, η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι υποδομές μεταφορών και ενέργειας.

Το πρόγραμμα της ηγεσίας του ΥΠΕΞ

Στις 22 Μαΐου, ο υπουργός Εξωτερικών θα υποδεχθεί στην Αθήνα τον υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας, Ινιάτσιο Κασίς, με βασικά θέματα τις διμερείς σχέσεις, την οικονομική συνεργασία, τις περιφερειακές εξελίξεις, τις σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας και τη συνεργασία στον ΟΗΕ.

Στις 27 Μαΐου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με την υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, ενώ στη συνέχεια θα έχει επαφές με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον Τρεντ Κέλι.

Την ίδια ημέρα θα μεταβεί στην Άτυπη Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ «Gymnich», που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό στις 27 και 28 Μαΐου.

Ενεργός ρόλος της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στις επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη με υπουργούς Εξωτερικών χωρών που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η κατάσταση στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο και τη Συρία, καθώς και οι διπλωματικές προσπάθειες για βιώσιμη λύση στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επαφές με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, αλλά και στη στρατηγική σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.