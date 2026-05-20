Την έντονη ενόχλησή του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τη διαρροή αποσπασμάτων και τοποθετήσεων εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ από την κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης. Ο τρίτος τη τάξει πολιτειακός παράγοντας έκανε λόγο για σοβαρή παραβίαση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και προανήγγειλε θεσμικές κινήσεις.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε δημοσιογράφους, η υπόθεση αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. «Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες παραπέμποντας στον Κανονισμό της Βουλής που προβλέπει απόρρητες συνεδριάσεις μόνο για τις ακροάσεις του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Η αναφορά σε απόρρητες συνεδριάσεις δεν υπάρχει σε άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίας. Μόνο για τις ακροάσεις του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και αυτό δείχνει την σοβαρότητα της κατάστασης» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι θα παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Βουλής ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν θα μείνει σε επίπεδο πολιτικής καταγγελίας, αλλά θα ακολουθηθεί θεσμική διαδικασία διερεύνησης, με στόχο να εντοπιστεί η πηγή της διαρροής. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα κληθεί να συλλέξει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να εξετάσει σε βάθος το περιστατικό.

«Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από που διέρρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή» είπε ο Πρόεδρος της Βουλής για να εξηγήσει σε άλλο σημείο: «Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρρητη, είναι απόρρητη. Μπορεί να ειπωθεί από κάτι πολύ σοβαρό έως κάτι πολύ ανόητο. Απόρρητο είναι και το σοβαρό και το ανόητο».