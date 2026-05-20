Μια πραγματική κραυγή αγωνίας για το εκρηκτικό φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας εξαπέλυσε ο Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ., Μανώλης Σφακιανάκης. Ο πρώην επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μίλησε στο Thermopylae Forum 2026 με εξαιρετικά σκληρή γλώσσα, στρέφοντας τα βέλη του απευθείας στους γονείς και καταλογίζοντάς τους τεράστιες ευθύνες για τη ραγδαία αύξηση της βίας μεταξύ των ανηλίκων.



Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα



Ο έμπειρος αξιωματικός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, τονίζοντας ότι η αδιαφορία και η υπερβολική έκθεση στις οθόνες δημιουργούν μια γενιά σε βαθιά κρίση. Η παρέμβασή του αναδεικνύει το μεγάλο κενό στην οικογενειακή επίβλεψη, που αφήνει τους νέους απροστάτευτους στις παγίδες του ίντερνετ.



Ο κύριος Σφακιανάκης, μιλώντας στο Thermopylae Forum 2026, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν έχουμε πρόβλημα ανηλίκων, έχουμε πρόβλημα ενηλίκων που παράτησαν τα παιδιά τους σε αλγόριθμους…».



Ο πρώην επικεφαλής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανέφερε επίσης:



«Δεν έχουμε πρόβλημα ανηλίκων, έχουμε πρόβλημα ενηλίκων που παράτησαν τα παιδιά τους σε αλγόριθμους. Το TikTok ανέλαβε την ανατροφή, το YouTube έγινε ο «πατέρας», το Instagram όρισε την αξία κι εμείς χειροκροτούσαμε που… ησύχασαν τα παιδιά μας. Τώρα απορούμε για την παραβατικότητα. Απορούμε για παιδιά που δεν αντέχουν σε μία απόρριψη. Μην απορείτε, ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Σπείραμε οθόνες και αδιαφορία, θερίζουμε γενιές σε κρίση. Το ερώτημα είναι εάν έχουμε ακόμα το θάρρος να το παραδεχτούμε. Και όταν ένα παιδί το έχεις αφημένο σε ένα δωμάτιο και «σκοτώνει» όλη μέρα μετέχοντας σε παιχνίδια με διαδικτυακές συμμορίες απορούμε μετά που οι συμμορίες ανηλίκων έρχονται πέριξ μας. Και έχουμε μετά την απαίτηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να συλλάβει όλους τους ανήλικους, για κάτι που εμείς φέραμε στη ζωή αυτή. Αυτά δεν υπήρχαν παλαιότερα. Μην απορείτε λοιπόν για τίποτα. Η λύση είναι μια: Να αναπτύξουμε κουλτούρα στα σπίτια μας ώστε να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί ένα παιδί να το αφήνεις σε ένα καρότσι όλη ημέρα και να βλέπει βίντεο στο YouTube. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά σας. Δεν είμαστε καταθλιπτικοί, γινόμαστε καταθλιπτικοί».



