Ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε τη μήνυση της Μαρίας Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου με αφορμή τη δήλωση του τελευταίου ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για την ίδρυση κόμματος.

Χωρίς να κατονομάζει τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά «φωτογραφίζοντάς» την, έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ:

«Το απίθανο εδώ στην χώρα που ζούμε είναι ότι όλοι όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη ή στην αστυνομία ή γενικά στους θεσμούς κατατρέχουν πρώτα στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη.

Απίστευτο !!!».