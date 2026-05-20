Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η σύλληψη ενός 15χρονου στη Φλωρεντία, ο οποίος κατηγορείται για στρατολόγηση μελών με σκοπό τη διεθνή τρομοκρατική δράση. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο έφηβος είχε δημιουργήσει ένα επικίνδυνο δίκτυο επαφών, παρά το γεγονός ότι πέρυσι είχε συλληφθεί για το ίδιο ακριβώς αδίκημα και είχε μεταφερθεί υποχρεωτικά σε κλειστή κοινότητα ανηλίκων για σωφρονισμό.



Όπως αποκαλύφθηκε, ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε, αλλά τους τελευταίους μήνες μπήκε ξανά στο μικροσκόπιο των μυστικών υπηρεσιών. Ο 15χρονος είχε επιστρέψει δυναμικά στον ισλαμικό εξτρεμισμό, διατηρώντας στενή ηλεκτρονική αλληλογραφία με φανατικούς χρήστες που συνδέονται άμεσα με το Ισλαμικό Κράτος, προετοιμάζοντας τυφλά χτυπήματα.



Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, ο συλληφθείς είχε δηλώσει «έτοιμος να χτυπήσει», λαμβάνοντας σχετικές οδηγίες και προσπαθώντας να αγοράσει όπλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.