Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα σκοτεινό μυστήριο στην Πορτογαλία, μετά τον εντοπισμό δύο ανήλικων παιδιών που κυκλοφορούσαν ολομόναχα σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας. Πρόκειται για δύο αδελφάκια γαλλικής υπηκοότητας, ηλικίας μόλις 3 και 5 ετών, τα οποία βρέθηκαν χθες νωρίς το βράδυ να περπατούν αβοήθητα στο οδικό δίκτυο που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντο Σαλ με το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο Κομπορτά, στο νότιο τμήμα της χώρας.



Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι οδηγοί που τα είδαν έπαθαν σοκ και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Η πορτογαλική χωροφυλακή έχει ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί πώς τα δύο νήπια βρέθηκαν εκεί και πού βρίσκονται οι γονείς τους.



«Επιβεβαιώνω πως εντοπίστηκαν δύο παιδιά μικρής ηλικίας», δήλωσε ο ταγματάρχης Γιοάο Γκασπάρ, εκπρόσωπος Τύπου της Εθνικής Χωροφυλακής της Πορτογαλίας.



Αφού μεταφέρθηκαν σε ένα αστυνομικό τμήμα, τη φροντίδα των παιδιών ανέλαβαν κατόπιν δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Τα εξέτασαν γιατροί σε ένα νοσοκομείο σήμερα το πρωί, προτού τα παραδώσουν στην πρεσβεία της Γαλλίας, όπως διευκρινίστηκε.



«Είναι ασφαλή», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της χωροφυλακής.



Επισημαίνοντας πως οι αρχές δεν είχαν ειδοποιηθεί για καμία εξαφάνιση, πορτογαλικά ΜΜΕ προκρίνουν το σενάριο βάσει του οποίου τα δύο παιδιά τα εγκατέλειψαν.



Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η πρεσβεία της Γαλλίας δεν θέλησε να σχολιάσει σχετικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.