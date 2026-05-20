Μουδιασμένο είναι το Ισραήλ από τις εικόνες που δημοσίευσε ο υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και φαίνεται να εξευτελίζουν τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από ισραηλινές δυνάμεις.

Στις εικόνες διακρίνεται ο υπουργός να γιουχάρει τους ακτιβιστές και να τους κοροϊδεύει, ενώ μια γυναίκα αναγκάζεται να σκύψει μπροστά του.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου ισραηλινά ΜΜΕ είχαν υπερασπιστεί τον ακροδεξιό υπουργό, υποστηρίζοντας ότι όσοι τον κατακρίνουν πρέπει να κατηγορήσουν πρώτα τη Χαμάς ή το Ιράν, αυτή τη φορά κράτησαν αποστάσεις.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Συγκεκριμένα, έγραψαν ότι οι εξευτελιστικές εικόνες «προέρχονται από δημοσίευση» του Μπεν-Γκβιρ, ενώ τόνισαν την αντίδραση του Νετανιάχου μετά τη διεθνή κατακραυγή.

Μάλιστα, ορισμένα δημοσίευμα τόνισαν το γεγονός ότι είναι ακροδεξιός ο υπουργός, κάτι που συνήθως παρέλειπαν να αναφέρουν, κυρίως στις αγγλικές εκδόσεις τους.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα με την κάλυψη της είδησης από διάφορα ισραηλινά ΜΜΕ:

The Times of Israel: Ο Μπεν Γκβίρ δημοσιεύει βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χλευάζει ακινητοποιημένους και κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή

The Jerusalem Post: Ο Μπεν-Γκβιρ προκαλεί διπλωματική καταιγίδα με την παρενόχληση των κρατούμενων ακτιβιστών στο Ασντόντ

Israel’s News Agency: Ο Νετανιάχου και ο Μπεν-Γκβιρ διαφωνούν για τη μεταχείριση των κρατουμένων της νηοπομπής για τη Γάζα

Haaretz: Η Ιταλία και η Γαλλία κάλεσαν τον πρέσβη του Ισραήλ λόγω του βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με τους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

i24News: «Οι ενέργειες του Μπεν-Γβιρ δεν συνάδουν με τις αξίες του Ισραήλ» – Ο Νετανιάχου επικρίνει τον υπουργό για το βίντεο με τη σύλληψη των ακτιβιστών του στολίσκου